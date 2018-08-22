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У Луцьку під тиском громади відновили зупинку

У Луцьку під тиском громади відновили зупинку
У Луцьку депутат міськради Микола Романюк посприяв вирішенню проблеми із відсутністю зупинки на вулиці Станіславського.

Про це стало відомо з його особистої сторінки у Facebook.

Нагадаємо, раніше до депутата звернулись мешканці району ДПЗ, які обурювались тим, що забрали зупинки навпроти церкви «Фіміам».

«Як обіцяв мешканцям району ДПЗ, сьогодні відновлено по обіді зупинку Станіславського 44 навпроти "Фіміаму"!

Дякую за активність та небайдужість мешканців... вибачайте за відсутність відео, це тепер прерогатива нового президента. Розголос подіяв дуже швидко!» – йдеться у дописі.
У Луцьку під тиском громади відновили зупинку

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Теги: депутат, Луцькрада, Луцьк, зупинка
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