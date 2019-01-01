Солодка небезпека: розповіли, яке морозиво не можна їсти





Про це розповіла міколог і бактеріолог Оксана Вольська, - пише



Зокрема, вона застерегла від купівлі так званого "м'якого" морозива, яке готується на місці в спеціальних апаратах – фрізерах.



"Хочу попередити і попросити всіх батьків. У жодному разі не купуйте дітям фрізерне морозиво. Те, що заливається водою або молоком і порошком, готується на місці. У теплу пору року – в жодному разі", – наголосила Вольська.



За її словами, влітку купувати морозиво варто тільки з холодильних камер у магазині. Однак і в цьому випадку треба попередньо переконатися, що його не заморожували повторно.



"Морозиво тільки в магазині, і тільки якщо ви бачите, що там дотримані терміни зберігання, що воно не підтануло. Якщо морозиво деформоване – значить, воно вже розтануло і потім його заморозили вдруге", – розповіла вона.



Як пояснила науковий фахівець, мікроби чудово переживають процес замороження і під час танення в такому морозиві може розвинутися бактеріальна інфекція.



Окрім морозива, вона закликала утриматися влітку від придбання виробів із кремом – тістечок, тортів, десертів.



"Хочете зробити своїй дитині подарунок – тортик або десерт – ви можете це зробити вдома. На чистій кухні, з хороших продуктів. І дитина буде задоволена, і ви знатимете, що ваша сім'я у безпеці", – порадила бактеріолог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Морозиво – один із найбільш небезпечних літніх десертів. Зіпсовані чи повторно заморожені ласощі можуть викликати серйозне харчове отруєння.Про це розповіла міколог і бактеріолог Оксана Вольська, - пише Обозреватель Зокрема, вона застерегла від купівлі так званого "м'якого" морозива, яке готується на місці в спеціальних апаратах – фрізерах."Хочу попередити і попросити всіх батьків. У жодному разі не купуйте дітям фрізерне морозиво. Те, що заливається водою або молоком і порошком, готується на місці. У теплу пору року – в жодному разі", – наголосила Вольська.За її словами, влітку купувати морозиво варто тільки з холодильних камер у магазині. Однак і в цьому випадку треба попередньо переконатися, що його не заморожували повторно."Морозиво тільки в магазині, і тільки якщо ви бачите, що там дотримані терміни зберігання, що воно не підтануло. Якщо морозиво деформоване – значить, воно вже розтануло і потім його заморозили вдруге", – розповіла вона.Як пояснила науковий фахівець, мікроби чудово переживають процес замороження і під час танення в такому морозиві може розвинутися бактеріальна інфекція.Окрім морозива, вона закликала утриматися влітку від придбання виробів із кремом – тістечок, тортів, десертів."Хочете зробити своїй дитині подарунок – тортик або десерт – ви можете це зробити вдома. На чистій кухні, з хороших продуктів. І дитина буде задоволена, і ви знатимете, що ваша сім'я у безпеці", – порадила бактеріолог.

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