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Солодка небезпека: розповіли, яке морозиво не можна їсти

Солодка небезпека: розповіли, яке морозиво не можна їсти
Морозиво – один із найбільш небезпечних літніх десертів. Зіпсовані чи повторно заморожені ласощі можуть викликати серйозне харчове отруєння.

Про це розповіла міколог і бактеріолог Оксана Вольська, - пише Обозреватель.

Зокрема, вона застерегла від купівлі так званого "м'якого" морозива, яке готується на місці в спеціальних апаратах – фрізерах.

"Хочу попередити і попросити всіх батьків. У жодному разі не купуйте дітям фрізерне морозиво. Те, що заливається водою або молоком і порошком, готується на місці. У теплу пору року – в жодному разі", – наголосила Вольська.

За її словами, влітку купувати морозиво варто тільки з холодильних камер у магазині. Однак і в цьому випадку треба попередньо переконатися, що його не заморожували повторно.

"Морозиво тільки в магазині, і тільки якщо ви бачите, що там дотримані терміни зберігання, що воно не підтануло. Якщо морозиво деформоване – значить, воно вже розтануло і потім його заморозили вдруге", – розповіла вона.

Як пояснила науковий фахівець, мікроби чудово переживають процес замороження і під час танення в такому морозиві може розвинутися бактеріальна інфекція.

Окрім морозива, вона закликала утриматися влітку від придбання виробів із кремом – тістечок, тортів, десертів.

"Хочете зробити своїй дитині подарунок – тортик або десерт – ви можете це зробити вдома. На чистій кухні, з хороших продуктів. І дитина буде задоволена, і ви знатимете, що ваша сім'я у безпеці", – порадила бактеріолог.

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Теги: морозиво, небезпека
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