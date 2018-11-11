Унікальна пам’ятка архітектури на Волині – занедбана і майже забута. ВІДЕО





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Колись тут вирувало життя. Родина Гутовських мала багато земель, млин, винокурню, вирощували льон і зернові культури. Нині із будівель збереглися будинок управителя, каплиця, млин і дві господарські споруди.



Історик і активіст Микола Полінкевич один з небагатьох, кого турбує доля цієї пам’ятки історії. На території садиби Гутовського він навіть організовує для школярів екскурсії та квести. Розповідає, найцікавіша споруда комплексу Гутовських – млин, що також виконував функції гуральні. Всередині млина і донині збереглися механізми. Кажуть, ще 10 років тому люди привозили сюди зерно. Та з кожним роком будівлі дедалі більше руйнуються.



Активіст розповідає – не раз намагався зібрати однодумців та облаштувати територію під музей. Викосити траву, повирубувати чагарники, щоби можна було дістатися до будівель, що збереглися. Втім, поки що зробити це не вдалося. Садиба Гутовських отримала статус пам’ятки архітектури місцевого значення і була забута.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Піща Шацького району збереглась поміщицька садиба IXX – XX століть. Там проживав землевласник пан Гутовський зі своєю сім’єю.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Колись тут вирувало життя. Родина Гутовських мала багато земель, млин, винокурню, вирощували льон і зернові культури. Нині із будівель збереглися будинок управителя, каплиця, млин і дві господарські споруди.Історик і активістодин з небагатьох, кого турбує доля цієї пам’ятки історії. На території садиби Гутовського він навіть організовує для школярів екскурсії та квести. Розповідає, найцікавіша споруда комплексу Гутовських – млин, що також виконував функції гуральні. Всередині млина і донині збереглися механізми. Кажуть, ще 10 років тому люди привозили сюди зерно. Та з кожним роком будівлі дедалі більше руйнуються.Активіст розповідає – не раз намагався зібрати однодумців та облаштувати територію під музей. Викосити траву, повирубувати чагарники, щоби можна було дістатися до будівель, що збереглися. Втім, поки що зробити це не вдалося. Садиба Гутовських отримала статус пам’ятки архітектури місцевого значення і була забута.

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