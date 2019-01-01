У Луцьку хочуть оздоровити понад 4500 дітей





Про це йшлося у середу, 19 червня, під час засідання виконкому Луцькради.



Загалом упродовж літнього періоду 2019 року планують забезпечити оздоровленням та відпочинком 4631 дитину.



У 27 таборах із денним перебуванням на базі шкіл №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, НРЦ, Луцький ліцей охопили відпочинком 3564 дітей.

У дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Ровесник» упродовж літа планують оздоровити 800 дітей.



На оздоровчу кампанію передбачили 6 960 300 гривень, а саме: пришкільні табори – 1 347 300 гривень, табір «Ровесник» – 4 393000 гривень, придбання путівок для пільгової категорії дітей – 1 220 000 гривень.

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