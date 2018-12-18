Московський патріархат заборонив службу і причастя священнику з Волині





Відповідний указ підписав єпископ Луцький і Волинський Нафанаїл.



Нагадаємо, 3 березня у селі Терешківці та Ватин Горохівського району відбулися парафіяльні збори, на яких



У селі Терешківці "за" було 56 присутніх, семеро утрималось, ще один проголосував проти. Священник до Великодня мав оголосити своє рішення громаді і врешті підтримав її.



"За ухилення в розкол, грубе порушення присяги священнослужителя" заборонили служити без права причастя настоятелю Свято-Покровського храму у селі Терешківці Василю Хомляку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська єпархія УПЦ (МП) заборонила служити священику, який підтримав свою громаду у переході до Православної церкви України.Відповідний указ підписав єпископ Луцький і ВолинськийНагадаємо, 3 березня у селі Терешківці та Ватин Горохівського району відбулися парафіяльні збори, на яких громади району голосували за перехід до Православної церкви України У селі Терешківці "за" було 56 присутніх, семеро утрималось, ще один проголосував проти. Священник до Великодня мав оголосити своє рішення громаді і врешті підтримав її."За ухилення в розкол, грубе порушення присяги священнослужителя" заборонили служити без права причастя настоятелю Свято-Покровського храму у селі Терешківці

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