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Московський патріархат заборонив службу і причастя священнику з Волині

Московський патріархат заборонив службу і причастя священнику з Волині
Волинська єпархія УПЦ (МП) заборонила служити священику, який підтримав свою громаду у переході до Православної церкви України.

Відповідний указ підписав єпископ Луцький і Волинський Нафанаїл.

Нагадаємо, 3 березня у селі Терешківці та Ватин Горохівського району відбулися парафіяльні збори, на яких громади району голосували за перехід до Православної церкви України.

У селі Терешківці "за" було 56 присутніх, семеро утрималось, ще один проголосував проти. Священник до Великодня мав оголосити своє рішення громаді і врешті підтримав її.

"За ухилення в розкол, грубе порушення присяги священнослужителя" заборонили служити без права причастя настоятелю Свято-Покровського храму у селі Терешківці Василю Хомляку.

Московський патріархат заборонив службу і причастя священнику з Волині

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Теги: Волинь, церква, УПЦ (МП), ПЦУ, Свято-Покровський храм, розкол
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