Судитимуть лучанина, який незаконно торгував боєприпасами





Про це повідомили у



Нагадаємо, в квітні оперативники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в області викрили незаконну діяльність жителя Луцька, пов’язану із зберіганням і збутом бойових припасів. У 34-річного лучанина вилучили три корпуси гранат «РГД-5» та запали до них, а також майже 200 патронів калібру 5,45 мм та 7,62 мм.



Під час контрольної закупки боєприпасів у зловмисника вилучили корпус гранати «РГД-5», запал до неї та 10 патронів калібру 5,45 мм та 7,62 мм.



Зловмисника неодноразово вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.



Правопорушнику повідомили про підозру в скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з боєприпасами.



Слідчі поліції Волині за процесуального керівництва прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження. Обвинувальний акт скеровано до суду. Волинянину загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судитимуть жителя Луцька, який незаконно зберігав та збував набої та гранати.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, в квітні оперативники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в області викрили незаконну діяльність жителя Луцька, пов’язану із зберіганням і збутом бойових припасів. У 34-річного лучанина вилучили три корпуси гранат «РГД-5» та запали до них, а також майже 200 патронів калібру 5,45 мм та 7,62 мм.Під час контрольної закупки боєприпасів у зловмисника вилучили корпус гранати «РГД-5», запал до неї та 10 патронів калібру 5,45 мм та 7,62 мм.Зловмисника неодноразово вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.Правопорушнику повідомили про підозру в скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з боєприпасами.Слідчі поліції Волині за процесуального керівництва прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження. Обвинувальний акт скеровано до суду. Волинянину загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі.

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