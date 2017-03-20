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Судитимуть лучанина, який незаконно торгував боєприпасами

Судитимуть лучанина, який незаконно торгував боєприпасами
Судитимуть жителя Луцька, який незаконно зберігав та збував набої та гранати.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, в квітні оперативники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в області викрили незаконну діяльність жителя Луцька, пов’язану із зберіганням і збутом бойових припасів. У 34-річного лучанина вилучили три корпуси гранат «РГД-5» та запали до них, а також майже 200 патронів калібру 5,45 мм та 7,62 мм.

Під час контрольної закупки боєприпасів у зловмисника вилучили корпус гранати «РГД-5», запал до неї та 10 патронів калібру 5,45 мм та 7,62 мм.

Зловмисника неодноразово вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Правопорушнику повідомили про підозру в скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з боєприпасами.

Слідчі поліції Волині за процесуального керівництва прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження. Обвинувальний акт скеровано до суду. Волинянину загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі.

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Теги: набої, Луцьк, гранати, поліція
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