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У західних областях України очікують дощі і град

У західних областях України очікують дощі і град
Найближчими днями, 20-22 червня, на заході України очікують дощі та грози, а подекуди можливий град. При цьому на решті території утримається суха та спекотна погода.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчі три доби у західних областях короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с та град", - вказали синоптики.

Так, температура на заході України у ці дні вночі 13-19°, вдень 26-31°, на високогір'ї Карпат 17-23°.

"На решті території суха та жарка погода з температурою вночі 16-22°, вдень 28-34°, на півдні та сході країни до 36°; переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначили в гідрометцентрі.

Нагадаємо, 19 червня в Україні очікується 34-градусна спека.


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Теги: дощ, град
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