У західних областях України очікують дощі і град





Про це



"У найближчі три доби у західних областях короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с та град", - вказали синоптики.



Так, температура на заході України у ці дні вночі 13-19°, вдень 26-31°, на високогір'ї Карпат 17-23°.



"На решті території суха та жарка погода з температурою вночі 16-22°, вдень 28-34°, на півдні та сході країни до 36°; переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначили в гідрометцентрі.



Нагадаємо, 19 червня в Україні очікується 34-градусна спека.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найближчими днями, 20-22 червня, на заході України очікують дощі та грози, а подекуди можливий град. При цьому на решті території утримається суха та спекотна погода.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."У найближчі три доби у західних областях короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с та град", - вказали синоптики.Так, температура на заході України у ці дні вночі 13-19°, вдень 26-31°, на високогір'ї Карпат 17-23°."На решті території суха та жарка погода з температурою вночі 16-22°, вдень 28-34°, на півдні та сході країни до 36°; переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначили в гідрометцентрі.Нагадаємо, 19 червня в Україні очікується 34-градусна спека.

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