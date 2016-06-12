Луцькрада не забороняла виступати «Океану Ельзи» на Театральному майдані

У Луцькраді відповіли на закиди щодо нібито заборони виступати гурту "Океан Ельзи" на Театральному майдані.Про це повідомляє прес-служба мерії.18 червня на особистій сторінці в соціальній мережі Facebook координатор політичної партії “Голос” у Волинській областіопублікував коментар щодо місця проведення концерту гурту “Океан Ельзи”: “Ми мали наміри розмістити концерт Вакарчука на Театральному майдані Луцька. Міська рада сказала: «Не положено. Робіть на іподромі». Ми сказали: «Іподром, так іподром!!!». Початок - 20 червня о 19:01. Вхід вільний (безкоштовно/задурно). Запрошуйте друзів, сусідів та друзів сусідів”.Утім, у мерії кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності. Мовляв, Луцька міська рада не наділена правом заборони проведення заходів, це виключні повноваження суду і подала офіційну позицію з цього питання: