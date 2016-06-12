Луцькрада не забороняла виступати «Океану Ельзи» на Театральному майдані
Сьогодні, 15:15
У Луцькраді відповіли на закиди щодо нібито заборони виступати гурту "Океан Ельзи" на Театральному майдані.
Про це повідомляє прес-служба мерії.
18 червня на особистій сторінці в соціальній мережі Facebook координатор політичної партії “Голос” у Волинській області Віктор Левандовський опублікував коментар щодо місця проведення концерту гурту “Океан Ельзи”: “Ми мали наміри розмістити концерт Вакарчука на Театральному майдані Луцька. Міська рада сказала: «Не положено. Робіть на іподромі». Ми сказали: «Іподром, так іподром!!!». Початок - 20 червня о 19:01. Вхід вільний (безкоштовно/задурно). Запрошуйте друзів, сусідів та друзів сусідів”.
Утім, у мерії кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності. Мовляв, Луцька міська рада не наділена правом заборони проведення заходів, це виключні повноваження суду і подала офіційну позицію з цього питання:
"До міської ради надійшло повідомлення від ТОВ “С’юзі Продакшн Україна” про намір 20 червня провести концерт гурту “Океан Ельзи” на Театральному майдані міста. Виконавчий комітет не заперечував проти цього, про що й повідомив листом заявників.
Проте, представники Національної поліції України озвучили рекомендації щодо перенесення концерту з Театрального майдану на територію іподрому в центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки з питань безпеки. Тому міська рада, у свою чергу, запропонувала уповноваженому представнику ТОВ “С’юзі Продакшн Україна” Андрію Герасименку розглянути можливість перенесення заходу відповідно до рекомендацій органів правопорядку.
Провівши особисті консультації з правоохоронними органами, представник компанії повідомив міську раду про згоду щодо зміни місця проведення концерту гурту “Океан Ельзи”.
Тож закиди щодо перешкоджання міською радою у проведенні концерту гурту “Океан Ельзи” у місті Луцьку є безпідставними.
Окрім цього, Луцька міська рада надає сприяння в організаційних моментах, зокрема, в питаннях тимчасового перекриття вулиці Глушець на час проведення концерту та інших.
Однак, у разі бажання провести вказаний концерт на Театральному майдані міста, як і раніше, Луцька міська рада заперечувати не буде".
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Про це повідомляє прес-служба мерії.
18 червня на особистій сторінці в соціальній мережі Facebook координатор політичної партії “Голос” у Волинській області Віктор Левандовський опублікував коментар щодо місця проведення концерту гурту “Океан Ельзи”: “Ми мали наміри розмістити концерт Вакарчука на Театральному майдані Луцька. Міська рада сказала: «Не положено. Робіть на іподромі». Ми сказали: «Іподром, так іподром!!!». Початок - 20 червня о 19:01. Вхід вільний (безкоштовно/задурно). Запрошуйте друзів, сусідів та друзів сусідів”.
Утім, у мерії кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності. Мовляв, Луцька міська рада не наділена правом заборони проведення заходів, це виключні повноваження суду і подала офіційну позицію з цього питання:
"До міської ради надійшло повідомлення від ТОВ “С’юзі Продакшн Україна” про намір 20 червня провести концерт гурту “Океан Ельзи” на Театральному майдані міста. Виконавчий комітет не заперечував проти цього, про що й повідомив листом заявників.
Проте, представники Національної поліції України озвучили рекомендації щодо перенесення концерту з Театрального майдану на територію іподрому в центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки з питань безпеки. Тому міська рада, у свою чергу, запропонувала уповноваженому представнику ТОВ “С’юзі Продакшн Україна” Андрію Герасименку розглянути можливість перенесення заходу відповідно до рекомендацій органів правопорядку.
Провівши особисті консультації з правоохоронними органами, представник компанії повідомив міську раду про згоду щодо зміни місця проведення концерту гурту “Океан Ельзи”.
Тож закиди щодо перешкоджання міською радою у проведенні концерту гурту “Океан Ельзи” у місті Луцьку є безпідставними.
Окрім цього, Луцька міська рада надає сприяння в організаційних моментах, зокрема, в питаннях тимчасового перекриття вулиці Глушець на час проведення концерту та інших.
Однак, у разі бажання провести вказаний концерт на Театральному майдані міста, як і раніше, Луцька міська рада заперечувати не буде".
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