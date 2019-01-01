вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 червня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +18…+19 градусів, удень – +27…+30. Вітер південно-східний, східний, південно-західний і південний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На вулицях Ковеля з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 20:29
«Конституційний Суд навряд чи дасть однозначну відповідь», – Шкітер про парламентські вибори
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 червня
Сьогодні, 20:05
Велике інтерв'ю з головним копом Волині. АНОНС
Сьогодні, 20:00
Чоловік поцупив із луцького магазину шуруповерт та музичну колонку
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 червня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 червня
18 червень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 11 червня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 11 червня
10 червень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 червня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 червня
03 червень, 20:00
В Україні очікують град і шквали В Україні очікують град і шквали
03 червень, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Екс-поліцейського Єпіфановича, через якого загинули таксист і його пасажирка, намагалися звільнити з-під варти
Сьогодні, 21:35
 0
Луцькі «жеки» більше не утримуватимуть будинки і прибудинкові території
Сьогодні, 21:10
 0
Де у Луцьку додатково складатимуть ЗНО
Сьогодні, 20:43
 0
На вулицях Ковеля з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 20:29
 0
«Конституційний Суд навряд чи дасть однозначну відповідь», – Шкітер про парламентські вибори
Сьогодні, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿