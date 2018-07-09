Волинян закликають не гратися з вогнем поблизу електроустановок

Волинські енергетики попереджають волинян про небезпеку розведення багать поблизу ліній електропередач та електроустановок.Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Волиньобленерго».У спекотну й вітряну погоду суттєво збільшується ризик виникнення пожеж.Неконтрольований вогонь може призвести до займання обладнання підстанцій, спричинити знеструмлення населених пунктів та становити загрозу для життя та здоров’я людей.У ПрАТ «Волиньобленерго» наголошують про заборону розпалювання вогнищ в охоронних зонах ліній електропередач, межі яких встановлено залежно від класу напруги лінії на відстані від крайніх проводів:– 0,4 кВ – 2 метри;– 10 кВ – 10 метрів;– 35 кВ – 15 метрів;– 110 кВ – 20 метрів.Також в охоронних зонах ліній електропередач суворо заборонено влаштовувати будь-які сміттєзвалища, скиртувати солому, сіно, нагромаджувати дрова та інші легкозаймисті матеріали, розміщувати звалища небезпечних відходів.Пам’ятайте, навіть від найменшої іскри може виникнути займання. Під дією вогню провід лінії електропередачі може перегрітися й обірватися, створюючи небезпеку ураження електричним струмом людей та тварин.Якщо пожежа усе ж виникла – не панікуйте, телефонуйте за номером «101» і пам’ятайте, гасити полум’я невеликих низових пожеж можна забиваючи вогонь гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами.При виникненні загрози пожежі в охоронній зоні ліній електропередач, у випадку виявлення обірваного проводу чи за створення іншої небезпечної ситуації поблизу електроустановок – телефонуйте на безплатну цілодобову лінію кол-центру товариства заномером 0-800-21-01-31.