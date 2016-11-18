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У Луцьку «шмонатимуть» гральні заклади

У Луцьку «шмонатимуть» гральні заклади
У Луцьку створили робочу групу задля проведення рейдів щодо виявлення об’єктів грального бізнесу в місті.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Нагадаємо, нещодавно у Луцькраді затвердили проект рішення щодо протидії гральному бізнесу, який вніс на розгляд сесії депутат Андрій Покровський.

Проект передбачає перевірку та виявлення гральних закладів із подальшими зверненнями до правоохоронців за зафіксованими фактами. Окрім того, профілактичні заходи стосовно шкоди азартних ігор пропонують проводити у навчальних закладах.

До робочої групи з протидії гральній діяльності увійшли, зокрема, заступник мера Григорій Недопад, очільниця департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська, заступник начальника сектору превенції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Федір Дроздик, старший лейтенант податкової міліції відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області Андрій Лагода, інспектор відділу протидії стихійній торгівлі департаменту муніципальної варти Богдан Нечай та інші.

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Теги: гральні заклади, перевірки, Луцьк
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