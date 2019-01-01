Відомий політичний експерт розповів, як не «клюнути» на гачок до олігархів. ФОТО

Олександр Солонтай у Луцьку розповів чимало цікавого та корисного про попередні президентські вибори та прийдешні парламентські вибори.



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Зустріч із ним відбулася у вівторок, 18 червня, в рамках проекту «Школа свідомого громадянина». Таку освітню ініціативу за підтримки РЦ «Промінь» уже другий рік реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», який заснований бізнесменом та політиком Андрієм Покровським.



В першу чергу, відповідаючи на запитання модераторки заходу Галини Падалко, він розповів, як став політичним експертом:



Насправді все це сталося випадково, я планував потрапити у політику, але попав в експертизу. Я прийшов в Інститут Політичної Освіти заради підготовки до політики, проте вона настільки затягнулася, що я став експертом.



Солонтай зазначив, що він, на відміну від багатьох інших людей, і справді є експертом:



Я став ним не тому, що на телеканалі мене так підписали (експертом, – ред.), а тому, що в моїй трудовій це зазначено вже 10 років. В цій сфері я реалізувався.



Говорячи про попередні президентські вибори, Солонтай вважає, що українці поміняли "шило на мило", дозволивши олігархам провести черговий "ротаційний круглий стіл":



У нас відбувається ротація в межах олігархічного столу. Яким чином вони це роблять? Замінюють одні політичні проекти на інші. Чому я закликаю свідомих створювати політичні партії?



Оскільки, не роблячи це, вони нарікають суспільство, щоразу приходити на вибори, проганяти тих, які грабували державу та обирати нових з людей, які не грабували, або це робили це давно, що вже й забулося. А "забувають" яким чином? Роблять новий проект!



Олександр Солонтай, ведучи діалог з ведучою на тему "Особливості національної політичної риболовлі", зазначив, що рибалками в цьому процесі є саме олігархи, а вудочки – це їхні телеканали, на які "клює риба", тобто пересічний українець:



Дуже часто кажуть, що ера телевізора підійшла до кінця. Нічого подібного! Ті самі канали беруть ті ж самі продукти і запускають їх в мережу, доганяючи того, хто вимкнув телевізор. "Рибаки", які сидять за олігархічним столом, виловлюють нас, розділяють та сепарують.



Розповідаючи про прийдешні парламентські вибори, експерт сказав, що не надає великого значення тому, чи будуть вибори черговими, чи позачерговими (як цього хоче Володимир Зеленський, який і розпустив діючу раду), оскільки вони так чи інакше відбудуться у 2019 році.



Він зауважив, що очікує оновлення ради, проте в рамках "олігархічного столу", оскільки система залишилася старою:



Одних викинуть, а інших заведуть. До слова, в цій Верховній Раді, яку ми обирали у 2014-му, 60% нових обличь, які вже стали старими. Нас чекає така ж історія. Один в один!



Опісля відкритого інтерв’ю, присутні мали змогу поставити свої питання та отримати на них кваліфіковану відповідь. Традиційно, за найцікавіші питання троє лучан отримали у подарунок книги.



Після заходу Галина Падалко зауважила, що Олександр Солонтай – це політик нової формації, якого було дуже цікаво слухати:



"Його ідеї дуже релевантні тому з чим ми боремося та що декларуємо з Громадянським Рухом "СВІДОМІ".



Своєю чергою співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Михайло Наход зазначив, що обрана тема була досить глибокою:



"Я думаю, що ця розмова буде корисною, як для людей "в темі", так і для пересічних громадян".



Наостанок співкоординатор "Школи свідомого громадянина" Христина Назар підкреслила, що проект постійно розвивається, обираючи все більше напрямів для спілкування:



Сьогоднішня зустріч є цьому яскравим прикладом! До слова, скоро наш проект отримає ще один формат, який, як на мене, буде цілком новим для Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Політичний експерт, очільник партії «Сила людей»у Луцьку розповів чимало цікавого та корисного про попередні президентські вибори та прийдешні парламентські вибори.Про це пише Конкурент Зустріч із ним відбулася у вівторок, 18 червня, в рамках проекту «Школа свідомого громадянина». Таку освітню ініціативу за підтримки РЦ «Промінь» уже другий рік реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», який заснований бізнесменом та політикомВ першу чергу, відповідаючи на запитання модераторки заходу, він розповів, як став політичним експертом:Солонтай зазначив, що він, на відміну від багатьох інших людей, і справді є експертом:Говорячи про попередні президентські вибори, Солонтай вважає, що українці поміняли "шило на мило", дозволивши олігархам провести черговий "ротаційний круглий стіл":Олександр Солонтай, ведучи діалог з ведучою на тему "Особливості національної політичної риболовлі", зазначив, що рибалками в цьому процесі є саме олігархи, а вудочки – це їхні телеканали, на які "клює риба", тобто пересічний українець:Розповідаючи про прийдешні парламентські вибори, експерт сказав, що не надає великого значення тому, чи будуть вибори черговими, чи позачерговими (як цього хоче, який і розпустив діючу раду), оскільки вони так чи інакше відбудуться у 2019 році.Він зауважив, що очікує оновлення ради, проте в рамках "олігархічного столу", оскільки система залишилася старою:Опісля відкритого інтерв’ю, присутні мали змогу поставити свої питання та отримати на них кваліфіковану відповідь. Традиційно, за найцікавіші питання троє лучан отримали у подарунок книги.Після заходу Галина Падалко зауважила, що Олександр Солонтай – це політик нової формації, якого було дуже цікаво слухати:"Його ідеї дуже релевантні тому з чим ми боремося та що декларуємо з Громадянським Рухом "СВІДОМІ".Своєю чергою співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"зазначив, що обрана тема була досить глибокою:"Я думаю, що ця розмова буде корисною, як для людей "в темі", так і для пересічних громадян".Наостанок співкоординатор "Школи свідомого громадянина"підкреслила, що проект постійно розвивається, обираючи все більше напрямів для спілкування:

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