Позов російської церкви щодо ПЦУ потребує уваги президента й РНБО, – Порошенко. ВІДЕО





Про це Петро Порошенко у своєму зверненні, яке розмістив у Facebook, передає



“Позов української філії Російської православної Церкви з вимогою скасувати державну реєстрацію автокефальної Православної церкви України – це не церковне питання. Це питання національної безпеки, яке потребує уваги і Президента, і РНБО. Теза про те, що Українська держава не повинна втручатися у церковні справи, – це красива теорія. А в суровій дійсності вона означає байдужість до російського втручання”, – наголосив Порошенко.



Він зазначив, що позов “виплив”, щойно керівництво української філії РПЦ разом з лідером “Опоблоку” Вадимом Новінським з’їздило до Москви.



“Що краще може ілюструвати реальність російського реваншу, контури якого стають все більш зримими? Все очевидніша атака на наші цінності, на фундамент державності, який потребує захисту”, – підкреслив Порошенко.



Він наголосив, що його партія «Європейська солідарність» йде на вибори, щоби у Верховній Раді дати відсіч силам реваншу, “битися за українські цінності з прокремлівськими опоблоками і опозиційними платформами”.



“Питання про нашу духовну незалежність від Кремля належить до сфери національної безпеки, і воно було, є і буде залишатися в центрі нашої уваги”, – заявив Порошенко.



Як повідомлялося, Українська православна церква Московського патріархату подала позов до суду щодо нібито незаконності державної реєстрації Православної церкви України.



Окружний адміністративний суд Києва вже відкрив провадження за позовом. Відповідачем у позові вказані Міністерство культури і державний реєстратор КП “Центр правової допомоги та реєстрації”.



Відомо, у грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.



Зазначимо, на початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Позов української філії РПЦ з вимогою скасувати державну реєстрацію автокефальної ПЦУ є питанням національної безпеки, яке потребує уваги Президента і Ради національної безпеки і оборони.Про це заявив екс-президент Україниу своєму зверненні, яке розмістив у Facebook, передає УКРІНФОРМ “Позов української філії Російської православної Церкви з вимогою скасувати державну реєстрацію автокефальної Православної церкви України – це не церковне питання. Це питання національної безпеки, яке потребує уваги і Президента, і РНБО. Теза про те, що Українська держава не повинна втручатися у церковні справи, – це красива теорія. А в суровій дійсності вона означає байдужість до російського втручання”, – наголосивВін зазначив, що позов “виплив”, щойно керівництво української філії РПЦ разом з лідером “Опоблоку”з’їздило до Москви.“Що краще може ілюструвати реальність російського реваншу, контури якого стають все більш зримими? Все очевидніша атака на наші цінності, на фундамент державності, який потребує захисту”, – підкресливВін наголосив, що його партія «Європейська солідарність» йде на вибори, щоби у Верховній Раді дати відсіч силам реваншу, “битися за українські цінності з прокремлівськими опоблоками і опозиційними платформами”.“Питання про нашу духовну незалежність від Кремля належить до сфери національної безпеки, і воно було, є і буде залишатися в центрі нашої уваги”, – заявивЯк повідомлялося, Українська православна церква Московського патріархату подала позов до суду щодо нібито незаконності державної реєстрації Православної церкви України.Окружний адміністративний суд Києва вже відкрив провадження за позовом. Відповідачем у позові вказані Міністерство культури і державний реєстратор КП “Центр правової допомоги та реєстрації”.Відомо, у грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.Зазначимо, на початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

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