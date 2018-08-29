Підприємець, який викинув біля річки Стохід величезну купу курячого посліду, очистив територію





Про це повідомили у Рожищенській РДА, - пише



Нагадаємо, що



Зазначається, що підприємство ТзОВ «Агідель» складало перед внесенням в грунт курячий послід. На даний час, за сприяння місцевої влади, територія очищена.



"Керівнику підприємства наголосили на дотриманні норм санітарного законодавства", – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Забруднену курячим послідом територію поблизу річки Стохід у селі Вітоніж Рожищенського району, очистили.Про це повідомили у Рожищенській РДА, - пише Район.Рожище. Нагадаємо, що велику кількість курячого посліду невідомі викинули на узбережжя річки Стохід. Біля місця, де купаються діти, стояв нестерпний сморід.Зазначається, що підприємство ТзОВ «Агідель» складало перед внесенням в грунт курячий послід. На даний час, за сприяння місцевої влади, територія очищена."Керівнику підприємства наголосили на дотриманні норм санітарного законодавства", – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію