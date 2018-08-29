Підприємець, який викинув біля річки Стохід величезну купу курячого посліду, очистив територію
Сьогодні, 09:47
Забруднену курячим послідом територію поблизу річки Стохід у селі Вітоніж Рожищенського району, очистили.
Про це повідомили у Рожищенській РДА, - пише Район.Рожище.
Нагадаємо, що велику кількість курячого посліду невідомі викинули на узбережжя річки Стохід. Біля місця, де купаються діти, стояв нестерпний сморід.
Зазначається, що підприємство ТзОВ «Агідель» складало перед внесенням в грунт курячий послід. На даний час, за сприяння місцевої влади, територія очищена.
"Керівнику підприємства наголосили на дотриманні норм санітарного законодавства", – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Рожищенській РДА, - пише Район.Рожище.
Нагадаємо, що велику кількість курячого посліду невідомі викинули на узбережжя річки Стохід. Біля місця, де купаються діти, стояв нестерпний сморід.
Зазначається, що підприємство ТзОВ «Агідель» складало перед внесенням в грунт курячий послід. На даний час, за сприяння місцевої влади, територія очищена.
"Керівнику підприємства наголосили на дотриманні норм санітарного законодавства", – йдеться у повідомленні.
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