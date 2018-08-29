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Підприємець, який викинув біля річки Стохід величезну купу курячого посліду, очистив територію

Підприємець, який викинув біля річки Стохід величезну купу курячого посліду, очистив територію
Забруднену курячим послідом територію поблизу річки Стохід у селі Вітоніж Рожищенського району, очистили.

Про це повідомили у Рожищенській РДА, - пише Район.Рожище.

Нагадаємо, що велику кількість курячого посліду невідомі викинули на узбережжя річки Стохід. Біля місця, де купаються діти, стояв нестерпний сморід.

Зазначається, що підприємство ТзОВ «Агідель» складало перед внесенням в грунт курячий послід. На даний час, за сприяння місцевої влади, територія очищена.

"Керівнику підприємства наголосили на дотриманні норм санітарного законодавства", – йдеться у повідомленні.

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Теги: сморід, річка
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