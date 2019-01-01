Луцькі владці позують для колективного фото на фоні замку. РЕТРОФОТО





Представлена світлина відноситься до міжвоєнного періоду

історії (1921-1939 рр.).



На світлині можна побачити тогочасних працівників Магістрату міста Луцька.



Також є цікавим локація, де була зроблена світлина, адже це Замок Любарта.



Як бачимо на фото він тоді мав дещо інший вигляд, зокрема, була відсутня частина стіни. Тому на фото також можна розгледіти будівлю католицького костелу Петра і Павла.





Якби наші читачі захотіли зробити зараз таке фото, то воно б мало абсолютно інакший вигляд, бо костел був би закритий новозведеною стіною.



Хочеться зазначити, що в міжвоєнний період на території замку була пожежна частина.



В одній із своїх попередніх публікацій Інформаційне агентство Волиньpost вже розповідало про представників влади міста Луцька у міжвоєнний період, зокрема, у статті



Джерело фото: https://nto.pl/https://nto.pl/



Тетяна Яцечко-Блаженко

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