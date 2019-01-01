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Луцькі владці позують для колективного фото на фоні замку. РЕТРОФОТО

Луцькі владці позують для колективного фото на фоні замку. РЕТРОФОТО
В мережі Інтернет вдалось розшукати цікаве, маловідоме фото з історії міста Луцька.

Представлена світлина відноситься до міжвоєнного періоду
історії (1921-1939 рр.).

На світлині можна побачити тогочасних працівників Магістрату міста Луцька.

Також є цікавим локація, де була зроблена світлина, адже це Замок Любарта.

Як бачимо на фото він тоді мав дещо інший вигляд, зокрема, була відсутня частина стіни. Тому на фото також можна розгледіти будівлю католицького костелу Петра і Павла.

Луцькі владці позують для колективного фото на фоні замку. РЕТРОФОТО

Якби наші читачі захотіли зробити зараз таке фото, то воно б мало абсолютно інакший вигляд, бо костел був би закритий новозведеною стіною.

Хочеться зазначити, що в міжвоєнний період на території замку була пожежна частина.

В одній із своїх попередніх публікацій Інформаційне агентство Волиньpost вже розповідало про представників влади міста Луцька у міжвоєнний період, зокрема, у статті «Перші «міжвоєнні мери» Луцька або хто керував містом на початку 1920-х».

Джерело фото: https://nto.pl/https://nto.pl/

Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: замок, ретрофото
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