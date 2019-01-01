На Волині мінівен з'їхав у кювет і перекинувся: пасажир загинув

Поблизу села Новосілки Турійського району автомобіль Opel Vivaro злетів з дороги та перекинувся.Інцидент трапився 22 червня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. Попередньо поліцейські встановили, що водій транспортного засобу, 34-річний житель Нововолинська, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.У дорожньо-транспортній пригоді загинув 43-річний пасажир, 32-річного та 30-річного пасажирів госпіталізували. Усі потерпілі жителі міста Нововолинськ.Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.