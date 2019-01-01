Волинські медики надали допомогу людині, яка впала з висоти
Сьогодні, 09:23
Волинські медики за 24 червня виїхали на 358 викликів, з яких 8 – безрезультатних.
Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 104 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 123 особи.
За добу здійснили виїзди:
3 – з приводу гострого коронарного синдрому;
3 – з приводу ДТП;
1 – з приводу падіння з висоти;
4 – з приводу кримінальний травматизм.
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Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 104 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 123 особи.
За добу здійснили виїзди:
3 – з приводу гострого коронарного синдрому;
3 – з приводу ДТП;
1 – з приводу падіння з висоти;
4 – з приводу кримінальний травматизм.
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