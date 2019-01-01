Волинські медики надали допомогу людині, яка впала з висоти





Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Лікар-консультант прийняв та проаналізував 104 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 123 особи.



За добу здійснили виїзди:



3 – з приводу гострого коронарного синдрому;

3 – з приводу ДТП;

1 – з приводу падіння з висоти;

4 – з приводу кримінальний травматизм.

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