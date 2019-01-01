У селі на Волині люди в неволі тримали лисеня





Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Так, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища провели перевірку, де у місцевого жителя вдома знайшли лисеня.



При огляді тварини пошкоджень на ній не виявили, працівники інспекції лисеня вилучили та повернули в дику природу.



Винну особу притягнули до адмінвідповідальності за ст.89 КУпАП «Жорстоке поводження з тваринами» в частині порушення правил утримання тварин.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Іванівка Рожищенського району місцевий житель на своєму подвір’ї тримав в неволі лисеня.Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Так, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища провели перевірку, де у місцевого жителя вдома знайшли лисеня.При огляді тварини пошкоджень на ній не виявили, працівники інспекції лисеня вилучили та повернули в дику природу.Винну особу притягнули до адмінвідповідальності за ст.89 КУпАП «Жорстоке поводження з тваринами» в частині порушення правил утримання тварин.

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