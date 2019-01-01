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У селі на Волині люди в неволі тримали лисеня

У селі на Волині люди в неволі тримали лисеня
В селі Іванівка Рожищенського району місцевий житель на своєму подвір’ї тримав в неволі лисеня.

Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Так, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища провели перевірку, де у місцевого жителя вдома знайшли лисеня.

При огляді тварини пошкоджень на ній не виявили, працівники інспекції лисеня вилучили та повернули в дику природу.

Винну особу притягнули до адмінвідповідальності за ст.89 КУпАП «Жорстоке поводження з тваринами» в частині порушення правил утримання тварин.



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Теги: лисеня, неволя
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