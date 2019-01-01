Українцям радять їсти шовковицю та черешні щодня: в чому користь

У МОЗ радять українцям у літню пору їсти більше ягід, зокрема шовковиці, яка нормалізує ліпідний профіль крові і зменшує ймовірність розвитку атеросклерозу.Про це йдеться в публікації на сайті відомства."Шовковиця нормалізує ліпідний профіль крові і зменшує ймовірність атеросклерозу, а вишні та черешні покращують сон. Шовковиця багата на розчинну і нерозчинну клітковину та менш калорійна, ніж яблучний сік або молоко. Якщо ви їсте щось солодке - подбайте про споживання клітковини. Так рівень цукру не буде рости стрімко, а кишкові бактерії будуть щасливі і віддячать синтезом вітаміну В1. Вони потрібні для здоров'я судин і захисту молекул від пошкодження вільними радикалами", - підкреслюють у МОЗ.Відзначається, що шовковиця може покращувати рівень цукру натще і захищає нейрони від ішемічного стресу та має певну протипухлинну дію. Крім того, в шовковиці багато заліза і калію, вітамінів С, К і Е. Ягоди шовковиці можна сушити, як родзинки, або заморожувати."Щоб відчути результат, слід 6 тижнів щодня їсти по 45 грамів шовковиці", - йдеться в публікації.Відзначається також, що вишні та черешні є продуктами, які мають певні лікарські властивості."Вишня і черешня запобігають деформацію кісткової тканини у дітей з ожирінням, і ці кісточкові радять їсти всім дітям. Антоціани вишень - пігменти, що роблять її червоною, - пригнічують ферменти циклооксигенази. Так само, як ацетилсаліцилова кислота. Тобто вишні мають протизапальну дію і можуть зменшувати больовий синдром. Ці ж сполуки активують знайому вам автофагію в разі жирового переродження печінки, не пов'язаного з алкоголізмом", - зазначили в МОЗ."Вишні й черешні варто їсти на ніч. Завдяки високому вмісту мелатоніну вони покращують сон. Якщо ви купуєте фрукти, обов'язково мийте їх. Після фруктів варто прополоскати рот водою, щоб змити кислоту. Пам'ятайте, що варення або наливки - не найкращий спосіб переробки ягід і фруктів. Краще сушити або заморожувати все те, що ви не змогли з'їсти влітку", - радять у МОЗ.