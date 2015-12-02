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У Луцьку затримали неповнолітніх хуліганів, які побили вікно медколеджу

У Луцьку затримали неповнолітніх хуліганів, які побили вікно медколеджу
У Луцьку, працівники патрульної поліції Волині затримали двох неповнолітніх хлопців, які розбили вікно у їдальні медколеджу, а згодом гримали у банкомат неподалік.

Оперативне повідомлення на 102 надійшло у ніч на 26 червня від працівників сусіднього магазину, – пише прес-служба патрульної поліції Волині.

Коли екіпаж прибув на місце події, то правоохоронці виявили двох хлопців неподалік. Затримані виявилися неповнолітніми, тож їх доставили до міськвідділку, повідомили дорослих і передали працівникам ювенальної превенції.

У Луцьку затримали неповнолітніх хуліганів, які побили вікно медколеджу

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Теги: поліція, хуліганство, неповнолітні, 102, Луцьк, патрульна
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