У Луцьку затримали неповнолітніх хуліганів, які побили вікно медколеджу
Сьогодні, 11:05
У Луцьку, працівники патрульної поліції Волині затримали двох неповнолітніх хлопців, які розбили вікно у їдальні медколеджу, а згодом гримали у банкомат неподалік.
Оперативне повідомлення на 102 надійшло у ніч на 26 червня від працівників сусіднього магазину, – пише прес-служба патрульної поліції Волині.
Коли екіпаж прибув на місце події, то правоохоронці виявили двох хлопців неподалік. Затримані виявилися неповнолітніми, тож їх доставили до міськвідділку, повідомили дорослих і передали працівникам ювенальної превенції.
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Оперативне повідомлення на 102 надійшло у ніч на 26 червня від працівників сусіднього магазину, – пише прес-служба патрульної поліції Волині.
Коли екіпаж прибув на місце події, то правоохоронці виявили двох хлопців неподалік. Затримані виявилися неповнолітніми, тож їх доставили до міськвідділку, повідомили дорослих і передали працівникам ювенальної превенції.
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