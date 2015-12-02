У Луцьку затримали неповнолітніх хуліганів, які побили вікно медколеджу





Оперативне повідомлення на 102 надійшло у ніч на 26 червня від працівників сусіднього магазину, – пише прес-служба патрульної поліції Волині.



Коли екіпаж прибув на місце події, то правоохоронці виявили двох хлопців неподалік. Затримані виявилися неповнолітніми, тож їх доставили до міськвідділку, повідомили дорослих і передали працівникам ювенальної превенції.





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