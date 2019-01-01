«Шанс» без шансу: луцькому підприємцю відмовились повертати землю на ринку
Сьогодні, 11:51
Підприємцю Петру Шугаю відмовили в поновленні договору оренди трьох земельних ділянок на ринку «Шанс» у Луцьку.
Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.
На розгляд обранців громади вкотре винесли одразу три питання стосовно відмови поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Шугаю для обслуговування ринку «Шанс» - площею 0,1076 г, 0, 0266 та 0, 0115 га.
«Комісія підтримала повністю відмовні рішення, бо цей суб’єкт господарювання неналежним чином провадить свою господарську діяльність і вводить міську раду в оману, мовляв, провів там якийсь благоустрій», - сказав Олександр Козлюк.
Він додав, що ці земельні ділянки буде обслуговувати КП «Луцькі ринки».
У підсумку, обранці громади підтримали всі проекти рішення, цим самим лишивши підприємця Петра Шугая права орендувати землю на ринку «Шанс».
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Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.
На розгляд обранців громади вкотре винесли одразу три питання стосовно відмови поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Шугаю для обслуговування ринку «Шанс» - площею 0,1076 г, 0, 0266 та 0, 0115 га.
«Комісія підтримала повністю відмовні рішення, бо цей суб’єкт господарювання неналежним чином провадить свою господарську діяльність і вводить міську раду в оману, мовляв, провів там якийсь благоустрій», - сказав Олександр Козлюк.
Він додав, що ці земельні ділянки буде обслуговувати КП «Луцькі ринки».
У підсумку, обранці громади підтримали всі проекти рішення, цим самим лишивши підприємця Петра Шугая права орендувати землю на ринку «Шанс».
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