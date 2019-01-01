«Шанс» без шансу: луцькому підприємцю відмовились повертати землю на ринку

Підприємцю Петру Шугаю відмовили в поновленні договору оренди трьох земельних ділянок на ринку «Шанс» у Луцьку.Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.На розгляд обранців громади вкотре винесли одразу три питання стосовно відмови поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Шугаю для обслуговування ринку «Шанс» - площею 0,1076 г, 0, 0266 та 0, 0115 га.«Комісія підтримала повністю відмовні рішення, бо цей суб’єкт господарювання неналежним чином провадить свою господарську діяльність і вводить міську раду в оману, мовляв, провів там якийсь благоустрій», - сказав Олександр Козлюк.Він додав, що ці земельні ділянки буде обслуговувати КП «Луцькі ринки».У підсумку, обранці громади підтримали всі проекти рішення, цим самим лишивши підприємця Петра Шугая права орендувати землю на ринку «Шанс».