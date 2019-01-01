Відомо, де у Луцьку поставлять скульптуру студента
Сьогодні, 17:04
На території Луцького національного технічного університету з’явиться скульптура-символ студента.
Офіційне відкриття запланували 2 липня на честь відзначення 53-ї річниці з дня заснування університету, – пише 12 канал з посиланням на сайт вишу.
Зазначають, що скульптура стане подарунком студентам і матиме абстрактний зміст. Який саме буде мати вигляд встановлений символ, поки що не повідомляють.
Окрім того, на честь святкування у виші проведуть презентацію спеціалізованої лабораторії електроніки та телекомунікації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Офіційне відкриття запланували 2 липня на честь відзначення 53-ї річниці з дня заснування університету, – пише 12 канал з посиланням на сайт вишу.
Зазначають, що скульптура стане подарунком студентам і матиме абстрактний зміст. Який саме буде мати вигляд встановлений символ, поки що не повідомляють.
Окрім того, на честь святкування у виші проведуть презентацію спеціалізованої лабораторії електроніки та телекомунікації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
За останній тиждень рейтинг партії «Європейська солідарність» зріс на 3%, а «Голос» втратив 2%
Сьогодні, 17:30
Веслувальники з Волині взяли «срібло» на Європейських іграх
Сьогодні, 17:27
Відомо, де у Луцьку поставлять скульптуру студента
Сьогодні, 17:04
Луцькому депутату подякували за очищення Сапалаївки
Сьогодні, 16:54
На Волині злодії поцупили з кладовища пам’ятник
Сьогодні, 16:45