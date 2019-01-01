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Відомо, де у Луцьку поставлять скульптуру студента

Відомо, де у Луцьку поставлять скульптуру студента
На території Луцького національного технічного університету з’явиться скульптура-символ студента.

Офіційне відкриття запланували 2 липня на честь відзначення 53-ї річниці з дня заснування університету, – пише 12 канал з посиланням на сайт вишу.

Зазначають, що скульптура стане подарунком студентам і матиме абстрактний зміст. Який саме буде мати вигляд встановлений символ, поки що не повідомляють.

Окрім того, на честь святкування у виші проведуть презентацію спеціалізованої лабораторії електроніки та телекомунікації.

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Теги: скульптура, студент
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