Відомо, де у Луцьку поставлять скульптуру студента





Офіційне відкриття запланували 2 липня на честь відзначення 53-ї річниці з дня заснування університету, – пише



Зазначають, що скульптура стане подарунком студентам і матиме абстрактний зміст. Який саме буде мати вигляд встановлений символ, поки що не повідомляють.



Окрім того, на честь святкування у виші проведуть презентацію спеціалізованої лабораторії електроніки та телекомунікації.

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