Хіти, емоції і натовп дітей: вибуховий концерт «Время и стекло» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку відгримів грандіозний концерт культового поп-гурту «Время и стекло».та, більш відомий як Позитив, запалювали публіку улюбленими хітами мільйонів у середу, 26 червня, на іподромі, що у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Подивитися на улюблених виконавців прийшло декілька тисяч фанів, здебільшого - молодь або ж батьки з дітками, які знали усі слова популярних хітів напам’ять.Доки глядачі чекали на вихід солістів гурту «Время и стекло», зі сцени їх «розігрівали» популярні луцькі колективи та виконавці:, прямолінійний та драйвовий репер, мелодійніта відомий волинський співак. Окрім цього, організатори концерту «Tikhonov сoncert and event agency» підготували багато хореографічних виступів, якими супроводжувалися вокальні номери місцевих виконавців, а ще – на головній сцені відбувся показ мод від «Fashion Time Grace Model House». До того ж, на території іподрому працювала зона розваг із батутом для дітей, фуд та лаундж-зони для повнолітніх гостей концерту, а зі сцени дарували подарунки і розігрували шампанське.Основна концертна програма розпочалася близько 20:30 із нового хіта гурту «Время и стекло» «VISLOVO». Яскраві образи виконавців, які вони змінювали ледь не на кожних 2-3 пісні, змушували глядачів шаленіти і нікого не залишили байдужими. Гучно аплодували навіть ті, хто не знав пісень, але швидко вловлював ритм і рухався в такт зі співаками. Дорофеєва та Позитив відпрацювали концерт на повну.Зі сцени пролунали усі найвідоміші хіти, а також свіженькі композиції з альбому «VISLOVO», котрий побачить світ вже незабаром: «Дим», «Тролль», «Е,Бой», «Имя 505», «Так Выпала Карта», «Back2Leto», «На Стиле», а також багато інших, серед яких новий трек «Глубоко», який Дорофеєва записувала разом із співаком з Луцька –. Співачка передала від нього привіт рідному місту та усім лучанам.Найменші фани приходили на концерт не з порожніми руками, несли плакати, подарунки та квіти. Першим презентом, який отримала Надя, стала оригінальна лялька від дівчинки з Луцька.Виступ гурту «Время и стекло» тривав понад годину, але й після того, як співаки зійшли зі сцени, ніхто не поспішав розходитися, бо ж організатори анонсували продовження крутої вечірки дискотекою від резидентів «QUEEN Night Club». До слова "на біс" виконавці так і не вийшли.