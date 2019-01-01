Хіти, емоції і натовп дітей: вибуховий концерт «Время и стекло» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:44
У Луцьку відгримів грандіозний концерт культового поп-гурту «Время и стекло». Надя Дорофеєва та Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив, запалювали публіку улюбленими хітами мільйонів у середу, 26 червня, на іподромі, що у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Подивитися на улюблених виконавців прийшло декілька тисяч фанів, здебільшого - молодь або ж батьки з дітками, які знали усі слова популярних хітів напам’ять.
Доки глядачі чекали на вихід солістів гурту «Время и стекло», зі сцени їх «розігрівали» популярні луцькі колективи та виконавці: «HAVANA cover band», прямолінійний та драйвовий репер «AqUA», мелодійні «ALOHA cover band»та відомий волинський співак Сергій Скулинець. Окрім цього, організатори концерту «Tikhonov сoncert and event agency» підготували багато хореографічних виступів, якими супроводжувалися вокальні номери місцевих виконавців, а ще – на головній сцені відбувся показ мод від «Fashion Time Grace Model House». До того ж, на території іподрому працювала зона розваг із батутом для дітей, фуд та лаундж-зони для повнолітніх гостей концерту, а зі сцени дарували подарунки і розігрували шампанське.
Основна концертна програма розпочалася близько 20:30 із нового хіта гурту «Время и стекло» «VISLOVO». Яскраві образи виконавців, які вони змінювали ледь не на кожних 2-3 пісні, змушували глядачів шаленіти і нікого не залишили байдужими. Гучно аплодували навіть ті, хто не знав пісень, але швидко вловлював ритм і рухався в такт зі співаками. Дорофеєва та Позитив відпрацювали концерт на повну.
Зі сцени пролунали усі найвідоміші хіти, а також свіженькі композиції з альбому «VISLOVO», котрий побачить світ вже незабаром: «Дим», «Тролль», «Е,Бой», «Имя 505», «Так Выпала Карта», «Back2Leto», «На Стиле», а також багато інших, серед яких новий трек «Глубоко», який Дорофеєва записувала разом із співаком з Луцька – MONATIKOM. Співачка передала від нього привіт рідному місту та усім лучанам.
Найменші фани приходили на концерт не з порожніми руками, несли плакати, подарунки та квіти. Першим презентом, який отримала Надя, стала оригінальна лялька від дівчинки з Луцька.
Виступ гурту «Время и стекло» тривав понад годину, але й після того, як співаки зійшли зі сцени, ніхто не поспішав розходитися, бо ж організатори анонсували продовження крутої вечірки дискотекою від резидентів «QUEEN Night Club». До слова "на біс" виконавці так і не вийшли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Подивитися на улюблених виконавців прийшло декілька тисяч фанів, здебільшого - молодь або ж батьки з дітками, які знали усі слова популярних хітів напам’ять.
Доки глядачі чекали на вихід солістів гурту «Время и стекло», зі сцени їх «розігрівали» популярні луцькі колективи та виконавці: «HAVANA cover band», прямолінійний та драйвовий репер «AqUA», мелодійні «ALOHA cover band»та відомий волинський співак Сергій Скулинець. Окрім цього, організатори концерту «Tikhonov сoncert and event agency» підготували багато хореографічних виступів, якими супроводжувалися вокальні номери місцевих виконавців, а ще – на головній сцені відбувся показ мод від «Fashion Time Grace Model House». До того ж, на території іподрому працювала зона розваг із батутом для дітей, фуд та лаундж-зони для повнолітніх гостей концерту, а зі сцени дарували подарунки і розігрували шампанське.
Основна концертна програма розпочалася близько 20:30 із нового хіта гурту «Время и стекло» «VISLOVO». Яскраві образи виконавців, які вони змінювали ледь не на кожних 2-3 пісні, змушували глядачів шаленіти і нікого не залишили байдужими. Гучно аплодували навіть ті, хто не знав пісень, але швидко вловлював ритм і рухався в такт зі співаками. Дорофеєва та Позитив відпрацювали концерт на повну.
Зі сцени пролунали усі найвідоміші хіти, а також свіженькі композиції з альбому «VISLOVO», котрий побачить світ вже незабаром: «Дим», «Тролль», «Е,Бой», «Имя 505», «Так Выпала Карта», «Back2Leto», «На Стиле», а також багато інших, серед яких новий трек «Глубоко», який Дорофеєва записувала разом із співаком з Луцька – MONATIKOM. Співачка передала від нього привіт рідному місту та усім лучанам.
Найменші фани приходили на концерт не з порожніми руками, несли плакати, подарунки та квіти. Першим презентом, який отримала Надя, стала оригінальна лялька від дівчинки з Луцька.
Виступ гурту «Время и стекло» тривав понад годину, але й після того, як співаки зійшли зі сцени, ніхто не поспішав розходитися, бо ж організатори анонсували продовження крутої вечірки дискотекою від резидентів «QUEEN Night Club». До слова "на біс" виконавці так і не вийшли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Аварія на Волині: дорогу не поділили Audi і бус. ФОТО
Сьогодні, 12:02
Жорстоко побили ексмера Конотопа
Сьогодні, 11:45
Хіти, емоції і натовп дітей: вибуховий концерт «Время и стекло» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:44
У Луцьку чоловік намагався накласти на себе руки. ФОТО
Сьогодні, 11:20
Вбила собаку ножем і різала себе: у Луцьку від самогубства врятували неадекватну дівчину. ФОТО
Сьогодні, 11:07