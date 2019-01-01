Синоптики дали невтішний прогноз погоди на липень





Такий прогноз дає народний синоптик Володимир Деркач, - повідомляє



За його словами, чекати сильної спеки, як у червні, в липні не варто.



"На початку першої десятиденки липня не варто очікувати високих температур, яких хочеться на піку літа. Буде помірне тепло, без опадів, у середині місяця можливе чергування теплих і прохолодних днів. Друга декада місяця ще більше розчарує дощами і шквалами, а також прохолодою, нетиповою для літа. Кінець липня не поліпшить загальну картину: очікуються опади, а теплих і погожих днів буде мало", - розповів Деркач.



Попри спекотний червень, в цілому це літо, за словами народного синоптика, буде прохолоднішим, ніж зазвичай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погода в Україні в липні 2019 року буде постійно змінюватися. Теплі дні будуть чергуватися з прохолодними і дощовими періодами.Такий прогноз дає народний синоптик Володимир Деркач, - повідомляє УНІАН За його словами, чекати сильної спеки, як у червні, в липні не варто."На початку першої десятиденки липня не варто очікувати високих температур, яких хочеться на піку літа. Буде помірне тепло, без опадів, у середині місяця можливе чергування теплих і прохолодних днів. Друга декада місяця ще більше розчарує дощами і шквалами, а також прохолодою, нетиповою для літа. Кінець липня не поліпшить загальну картину: очікуються опади, а теплих і погожих днів буде мало", - розповів Деркач.Попри спекотний червень, в цілому це літо, за словами народного синоптика, буде прохолоднішим, ніж зазвичай.

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