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Синоптики дали невтішний прогноз погоди на липень

Синоптики дали невтішний прогноз погоди на липень
Погода в Україні в липні 2019 року буде постійно змінюватися. Теплі дні будуть чергуватися з прохолодними і дощовими періодами.

Такий прогноз дає народний синоптик Володимир Деркач, - повідомляє УНІАН.

За його словами, чекати сильної спеки, як у червні, в липні не варто.

"На початку першої десятиденки липня не варто очікувати високих температур, яких хочеться на піку літа. Буде помірне тепло, без опадів, у середині місяця можливе чергування теплих і прохолодних днів. Друга декада місяця ще більше розчарує дощами і шквалами, а також прохолодою, нетиповою для літа. Кінець липня не поліпшить загальну картину: очікуються опади, а теплих і погожих днів буде мало", - розповів Деркач.

Попри спекотний червень, в цілому це літо, за словами народного синоптика, буде прохолоднішим, ніж зазвичай.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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