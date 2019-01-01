У Луцьку врятували дівчину, яка хотіла задушити себе еластичним бинтом
Сьогодні, 15:23
У Луцьку активісти врятували від самогубства дівчину. Інцидент трапився вночі вчора, 26 червня.
Про це інформує «СІЧ Луцьк» н своїй сторінці у facebook.
Зазначається, що в одному з районів міста активісти виявили дівчину, яка мала всі ознаки насилля. Жертва була в шоковому стані, перелякана і з істерикою, на ній майже не було одягу.
Недалеко від неї був хлопець, який, як виявилось згодом, був у стані наркотичного сп’яніння.
Активісти СІЧі поговорили з хлопцем, заспокоїли дівчину та викликали швидку і поліцію.
"Поки чекали на швидку, дівчина намагалась задушити себе еластичним бинтом. Та наші хлопці, врятувати її від цього відчайдушного кроку", - йдеться у повідомлені.
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Про це інформує «СІЧ Луцьк» н своїй сторінці у facebook.
Зазначається, що в одному з районів міста активісти виявили дівчину, яка мала всі ознаки насилля. Жертва була в шоковому стані, перелякана і з істерикою, на ній майже не було одягу.
Недалеко від неї був хлопець, який, як виявилось згодом, був у стані наркотичного сп’яніння.
Активісти СІЧі поговорили з хлопцем, заспокоїли дівчину та викликали швидку і поліцію.
"Поки чекали на швидку, дівчина намагалась задушити себе еластичним бинтом. Та наші хлопці, врятувати її від цього відчайдушного кроку", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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