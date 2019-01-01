вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку врятували дівчину, яка хотіла задушити себе еластичним бинтом

У Луцьку врятували дівчину, яка хотіла задушити себе еластичним бинтом
У Луцьку активісти врятували від самогубства дівчину. Інцидент трапився вночі вчора, 26 червня.

Про це інформує «СІЧ Луцьк» н своїй сторінці у facebook.

Зазначається, що в одному з районів міста активісти виявили дівчину, яка мала всі ознаки насилля. Жертва була в шоковому стані, перелякана і з істерикою, на ній майже не було одягу.

Недалеко від неї був хлопець, який, як виявилось згодом, був у стані наркотичного сп’яніння.

Активісти СІЧі поговорили з хлопцем, заспокоїли дівчину та викликали швидку і поліцію.

"Поки чекали на швидку, дівчина намагалась задушити себе еластичним бинтом. Та наші хлопці, врятувати її від цього відчайдушного кроку", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: порятунок, дівчина, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Порошенко приїхав у монастир в Жидичині. ФОТО
Сьогодні, 15:49
«Територія майстерності»: у центрі Луцька – салон краси, ресторан і кузня просто неба. ФОТО
Сьогодні, 15:31
У Луцьку врятували дівчину, яка хотіла задушити себе еластичним бинтом
Сьогодні, 15:23
Підрахували, скільки безпритульних собак є у Луцьку
Сьогодні, 15:17
«Таргани завдовжки з палець», – лучанка про квартиру сусідів-нечупар. ФОТО
Сьогодні, 14:53
Схожі новини
У Луцьку патрульні врятували бабусю, в якої в зачиненій квартирі відмовили ноги. ВІДЕО У Луцьку патрульні врятували бабусю, в якої в зачиненій квартирі відмовили ноги. ВІДЕО
20 червень, 13:26
Кота, який 5 днів сидів на верхівці дерева у Луцьку, врятували. ФОТО Кота, який 5 днів сидів на верхівці дерева у Луцьку, врятували. ФОТО
13 червень, 17:40
Совенята, лелеки та журавлі: як у луцькому зоопарку рятують птахів. ВІДЕО Совенята, лелеки та журавлі: як у луцькому зоопарку рятують птахів. ВІДЕО
13 червень, 09:04
У Луцьку чоловік хотів зарізатися на території станції переливання крові. ВІДЕО У Луцьку чоловік хотів зарізатися на території станції переливання крові. ВІДЕО
31 березень, 20:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Поклоняємось базарам, а не Богу»: у Луцьку просять не відкривати ринки у неділю
Сьогодні, 16:12
 0
Повідомили, коли не працюватиме луцький ЦНАП
Сьогодні, 15:57
 0
Порошенко приїхав у монастир в Жидичині. ФОТО
Сьогодні, 15:49
 0
«Територія майстерності»: у центрі Луцька – салон краси, ресторан і кузня просто неба. ФОТО
Сьогодні, 15:31
 0
У Луцьку врятували дівчину, яка хотіла задушити себе еластичним бинтом
Сьогодні, 15:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿