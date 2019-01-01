Як у Луцьку відзначили День Конституції. ФОТО
Сьогодні, 16:38
У Луцьку відбулися урочистості під назвою «Оберіг української державності» напередодні державного свята.
Захід відбувся 27 червня, - інформує прес-служба Волинської ОДА на сторінці у Facebook.
Відзначимо, на свято зібралося чимало люду. Зібралися лучани, військові, духовенство, місцева влада.
«23 річницю ухвалення святкує Основний закон нашої держави, де закріплені одвічні фундаментальні цінності українців – свобода, справедливість, гідність, демократія, правова держава та мир. І сьогодні, коли ворог на сході продовжує посягати на основи конституційного ладу і територіальну цілісність України, особливе спасибі звучить нашим військовим-захисникам. Завдяки вам ми сьогодні можемо відзначати наше велике Національне свято у мирі та безпеці. Наше завдання й надалі зберігати основні конституційні засади, аби ми почувалися захищеними і впевнено дивилися у майбутнє. Так, на це потрібні час, віра і щоденна праця», – розповів т.в.о. голови облдержадміністрації Олександр Киричук.
Зазначимо, з нагоди свята Почесною грамотою обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високопрофесійне виконання службових обов’язків, активну громадянську позицію нагородив заступника командира частини з тилу начальника Володимира Нарижняка.
Крім цього подяки отримали також:
-старший солдат, старший стрілець 1 відділення 2 патрульного взводу 1 патрульної роти Сергій Гельмас.
- службовець, бухгалтер фінансової служби Лариса Демчук
-прапорщик, начальник військового наряду (командиру 2 відділення) 2 патрульного взводу 1 патрульної роти Сергій Макарусь.
Як повідомили, на святі виступали різноманітні художні колективи, зокрема аматорські ансамблі танцю та вокальні – з різник куточків області. Серед них представники Луцького, Ратнівського та Ківерцівського районів. Сьогодні їх об’єднало виконання національно-патріотичних пісень.
Завершили захід спільним виконанням Державного Гімну України.
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Захід відбувся 27 червня, - інформує прес-служба Волинської ОДА на сторінці у Facebook.
Відзначимо, на свято зібралося чимало люду. Зібралися лучани, військові, духовенство, місцева влада.
«23 річницю ухвалення святкує Основний закон нашої держави, де закріплені одвічні фундаментальні цінності українців – свобода, справедливість, гідність, демократія, правова держава та мир. І сьогодні, коли ворог на сході продовжує посягати на основи конституційного ладу і територіальну цілісність України, особливе спасибі звучить нашим військовим-захисникам. Завдяки вам ми сьогодні можемо відзначати наше велике Національне свято у мирі та безпеці. Наше завдання й надалі зберігати основні конституційні засади, аби ми почувалися захищеними і впевнено дивилися у майбутнє. Так, на це потрібні час, віра і щоденна праця», – розповів т.в.о. голови облдержадміністрації Олександр Киричук.
Зазначимо, з нагоди свята Почесною грамотою обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високопрофесійне виконання службових обов’язків, активну громадянську позицію нагородив заступника командира частини з тилу начальника Володимира Нарижняка.
Крім цього подяки отримали також:
-старший солдат, старший стрілець 1 відділення 2 патрульного взводу 1 патрульної роти Сергій Гельмас.
- службовець, бухгалтер фінансової служби Лариса Демчук
-прапорщик, начальник військового наряду (командиру 2 відділення) 2 патрульного взводу 1 патрульної роти Сергій Макарусь.
Як повідомили, на святі виступали різноманітні художні колективи, зокрема аматорські ансамблі танцю та вокальні – з різник куточків області. Серед них представники Луцького, Ратнівського та Ківерцівського районів. Сьогодні їх об’єднало виконання національно-патріотичних пісень.
Завершили захід спільним виконанням Державного Гімну України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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