Волиняни стали більше купляти електрокарів
Сьогодні, 18:43
На Волині щороку збільшується кількість реєстрацій автомобілів з гібридним видом двигуна та електрокарів.
Про це повідомляють у регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області.
Так, за останні пів року зареєстровали 58 гібридів та 55 електрокарів. За 2018 рік – 75 гібридів і 54 електрокари.
Тим, хто хоче зареєструвати такий транспортний засіб, треба знати, що процедура реєстрації не відрізняється від традиційної, варіюється лише сума оплати даної послуги в залежності від категорії транспортного засобу (легкові та вантажні авто, мопеди, мототранспорт ) і країни виробництва.
Повідомляють, зарядити середньостатистичний електрокар на швидкій зарядці до 80–90% можна за 30 хв. Цього вистачає, щоб доїхати до наступного зарядного пристрою.
Щодо мережі заправок для цих «чудо–автівок», то їх кількість постійно зростає. Саме у Луцьку налічується щонайменше 11 станцій, загалом на Волині більше 25 електрозаправок.
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Про це повідомляють у регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області.
Так, за останні пів року зареєстровали 58 гібридів та 55 електрокарів. За 2018 рік – 75 гібридів і 54 електрокари.
Тим, хто хоче зареєструвати такий транспортний засіб, треба знати, що процедура реєстрації не відрізняється від традиційної, варіюється лише сума оплати даної послуги в залежності від категорії транспортного засобу (легкові та вантажні авто, мопеди, мототранспорт ) і країни виробництва.
Повідомляють, зарядити середньостатистичний електрокар на швидкій зарядці до 80–90% можна за 30 хв. Цього вистачає, щоб доїхати до наступного зарядного пристрою.
Щодо мережі заправок для цих «чудо–автівок», то їх кількість постійно зростає. Саме у Луцьку налічується щонайменше 11 станцій, загалом на Волині більше 25 електрозаправок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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