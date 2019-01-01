Волиняни стали більше купляти електрокарів

На Волині щороку збільшується кількість реєстрацій автомобілів з гібридним видом двигуна та електрокарів.Про це повідомляють у регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області.Так, за останні пів року зареєстровали 58 гібридів та 55 електрокарів. За 2018 рік – 75 гібридів і 54 електрокари.Тим, хто хоче зареєструвати такий транспортний засіб, треба знати, що процедура реєстрації не відрізняється від традиційної, варіюється лише сума оплати даної послуги в залежності від категорії транспортного засобу (легкові та вантажні авто, мопеди, мототранспорт ) і країни виробництва.Повідомляють, зарядити середньостатистичний електрокар на швидкій зарядці до 80–90% можна за 30 хв. Цього вистачає, щоб доїхати до наступного зарядного пристрою.Щодо мережі заправок для цих «чудо–автівок», то їх кількість постійно зростає. Саме у Луцьку налічується щонайменше 11 станцій, загалом на Волині більше 25 електрозаправок.