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Волиняни стали більше купляти електрокарів

Волиняни стали більше купляти електрокарів
На Волині щороку збільшується кількість реєстрацій автомобілів з гібридним видом двигуна та електрокарів.

Про це повідомляють у регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області.

Так, за останні пів року зареєстровали 58 гібридів та 55 електрокарів. За 2018 рік – 75 гібридів і 54 електрокари.

Тим, хто хоче зареєструвати такий транспортний засіб, треба знати, що процедура реєстрації не відрізняється від традиційної, варіюється лише сума оплати даної послуги в залежності від категорії транспортного засобу (легкові та вантажні авто, мопеди, мототранспорт ) і країни виробництва.

Повідомляють, зарядити середньостатистичний електрокар на швидкій зарядці до 80–90% можна за 30 хв. Цього вистачає, щоб доїхати до наступного зарядного пристрою.

Щодо мережі заправок для цих «чудо–автівок», то їх кількість постійно зростає. Саме у Луцьку налічується щонайменше 11 станцій, загалом на Волині більше 25 електрозаправок.

Волиняни стали більше купляти електрокарів





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Теги: Волинь, електрокари, електрозаправки
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