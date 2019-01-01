Через мажоритарні округи до Верховної Ради балотуватиметься 46 волинян. ІМЕНА

У волинських округах за п’ять «мажоритарних» мандатів змагатимуться 46 кандидатів.Про це повідомили у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА.Від початку виборчої кампанії і до 25 липня, коли завершився етап реєстрації, Центральна виборча комісія зареєструвала 46 кандидатів по п’яти одномандатних виборчих округах у межах Волині. Загалом найбільша кількість осіб балотується по округах №21 та №22, де за депутатське крісло змагаються по 11 кандидатів. Найменше ж учасників передвиборної гонки в окрузі №19 - тут кандидує лише сім осіб.Четверо із кандидатів - чинні нардепи-мажоритарники. Також 20 кандидатів балотується шляхом самовисування, а 26 - від партій.Зауважимо, що дев’ятеро із кандидатів (включно із чинними нардепами) також балотувалися під час позачергових виборів до Верховної Ради України, які відбулися у 2014 році.Загалом за мандат народного депутата в окрузі змагатимуться сім кандидатів, із яких четверо – самовисуванці, а троє кандидують від партій.Перших кандидатів в окрузі зареєстрували 17 червня відповідно до постанови №1033. Ними стали самовисуванці Ігор Гузь та Микола Юнак.– народився 11 січня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, проживає у місті Луцьк, судимість відсутня, самовисування;– народився 3 квітня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова фермерського господарства «Західний Буг Юнака Сергія Петровича», проживає у місті Володимир-Волинський, судимість відсутня, самовисування.18 червня згідно із постановою ЦВК № 1047 у виборчому окрузі зареєстрували кандидатом у народні депутати самовисуванця Василя Згоранця.народився 23 березня 1971 року в селі Черемошна Воля Любомльського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Зоря Володимир-Волинського району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.Згодом, відповідно до постанови ЦВК №1172 від 23 червня зареєстровано кандидаткою у депутати Ірину Конєву., народилася 27 квiтня 1975 року в місті Нововолинськ Волинської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний консультант, cекретаріат Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.Разом з тим, згідно з постановою ЦВК №1210 від 24 червня 2019 зареєстрували першого кандидата, висунутого політичною партією. Ним став Сергій Григоренко від «Європейської Солідарності»., народився 2 сiчня 1979 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант, ТОВ «Спецпроект-Капітал», член Політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Європейська Солідарність».Висуванця партії «Опозиційна платформа – За життя» Віталія Голигіна зареєстрували відповідно до постанови ЦВК №1229 від 24 червня., народився 1 серпня 1954 року в селищі Хороль Приморського краю, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, пенсіонер, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Володимир-Волинський Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».Згідно з постановою ЦВК від 25 червня 2019 року №1288 зареєстрували також Назара Мисковця, висунутого політичною партією «Слуга народу»., народився 23 грудня 1988 року в смт Олика Ківерцівського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».За мандат народного депутата в окрузі борються дев’ять кандидатів. Четверо із них балотуються шляхом самовисування, п’ятеро – висунуті від партій.Першого кандидата в одномандатному виборчому окрузі №20 зареєстрували відповідно до постанови ЦВК №1003 від 14 червня. Ним став чинний нардеп Сергій Мартиняк.– народився 4 березня 1971 р. в м. Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає у с. Гаразджа Луцького району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.Другим кандидатом в окрузі, згідно із постановою № 1033 від 17 червня, стала Олена Твердохліб.– народилася 17 серпня 1972, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, голова Княгининівської сільської ради, проживає у селі Княгининок Луцького району, судимість відсутня, самовисування.Відповідно до постанови ЦВК №1139 від 22 червня кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі №20 зареєстрували Вадима Ваврищука., народився 15 червня 1974 року в смт Локачі Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, самовисування.Згідно із постановою ЦВК №1209 від 24 червня зареєстрували четвертого кандидата-самовисуванця на окрузі. Ним став водій виконавчого апарату Луцької районної ради Віталій Пудлік., народився 30 грудня 1986 року в селі Чаруків Луцького району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, водій, виконавчий апарат Луцької районної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в селі Чаруків Луцького району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.Відповідно до постанови ЦВК №1210 від 24 червня в окрузі зареєстрували першого кандидата, висунутого політичною партією. Ним став Іван Мирка від «Європейської Солідарності»., народився 21 липня 1980 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Волинська територіальна організація партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», член Політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Європейська Солідарність».Того ж дня, згідно з постановою ЦВК від 24 червня №1217 зареєстрували кандидатом Андрія Козюру, висунутого партією Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»., народився 6 червня 1979 року в місті Любомль Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, генеральний директор ТДВ «Юридична компанія «Ліга Права», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в селі Струмівка Луцького району Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».Кандидата-висуванця «Опозиційної платформи – За життя» Володимира Саєвича зареєстрували відповідно до постанови ЦВК №1229 також 24 червня., народився 27 вересня 1957 року в селищі Лопатин Радехівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Горохів Горохівського району Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».В останній день реєстрації кандидатів, згідно із постановою ЦВК №1279 від 25 червня 2019 року зареєстрували кандидата від Всеукраїнського об’єднання «Свобода». Ним став Юрій Цейко., народився 8 березня 1965 року в селі Боратин Луцького району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП «Фабрика солодощів «Ласка», безпартійний, проживає в селі Голишів Луцького району Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».Того ж дня, відповідно до постанови ЦВК від 25 червня 2019 року №1288 кандидатом від «Слуги народу» по окрузі зареєстрували Вячеслава Рубльова., народився 25 лютого 1979 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник голови, Волинська обласна рада, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».За мандат народного депутата в окрузі борються 11 кандидатів. П’ятеро із них балотуються шляхом самовисування, шестеро – висунуті від партій.Саме в цьому окрузі зареєструвався перший по Волині кандидат-мажоритарник. Відповідно до постанови №914 від 31 травня ЦВК зареєструвала кандидатом Олега Місірука у виборчому окрузі №21.– народився 28 травня 1984 р. в м. Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, проживає у с. Яревище Старовижівського району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.Згідно із постановою ЦВК №1116 від 21 червня зареєстрували другого кандидата-самовисуванця у виборчому окрузі №21. Ним став чинний народний депутат України Степан Івахів., народився 24 сiчня 1968 року в селі Андріївка Буського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Липини Луцького району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.Відповідно до постанови ЦВК №1139 від 22 червня 2019 року зареєстрували третього кандидата в межах одномандатного виборчого округу. Ним став підприємець Олександр Калюжний., народився 4 квiтня 1970 року в місті Ізюм Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Ковель Волинської області, судимість відсутня, самовисування.Згідно із постановою ЦВК №1209 від 24 червня зареєстрували одразу двох кандидатів-самовисуванців в межах округу №21. Йдеться про керівника БФ «Позитивна взаємодія» Віктора Мовчана, а також безробітного Івана Сидора., народився 27 сiчня 1988 року в місті Ковель Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, благодійна організація «Благодійний фонд «Позитивна взаємодія», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, само висування;, народився 17 сiчня 1997 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Зміїнець Луцького району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.Разом з тим, відповідно до постанови ЦВК №1210 від 24 червня зареєстрували кандидата Сергія Кошарука від «Європейської Солідарності»., народився 22 вересня 1973 року в місті Ковель Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в місті Ковель Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Європейська Солідарність».Згідно з постановою ЦВК від 24 червня №1217 зареєстрували також кандидата від «Батьківщини» Богдана Сінчука., народився 8 травня 1981 року в селі Датинь Ратнівського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».Того ж дня, відповідно до постанови №1229, кандидатом від «Опозиційної платформи – За життя» став Василь Горішний., народився 20 сiчня 1983 року в місті Ковель Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «ІВС-ТРАНС», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в селі Воля-Ковельська Ковельського району Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».Також згідно з постановою ЦВК №1285 від 25 червня зареєстрували кандидата, висунутого політичною партією «Разом сила». Ним став Віталій Дем’янчук., народився 31 серпня 1984 року в місті Ковель Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАЗОМ СИЛА», проживає в місті Ковель Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАЗОМ СИЛА».В останній день реєстрації на округ «додали» ще трьох кандидатів. Відповідно до постанови ЦВК №1279 від 25 червня 2019 року зареєстрували й кандидата від ВО «Свобода» - Юрія Поліщука., народився 13 лютого 1975 року в селі Облапи Ковельського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Ковель Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».Згідно із постановою ЦВК від 25 червня 2019 року №1288, кандидатом від партії «Слуга народу» зареєстрували Андрія Лева., народився 1 квiтня 1983 року в селі Довгів Горохівського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, військовослужбовець, Збройні Сили України, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».Округ №22За мандат народного депутата в окрузі також змагаються 11 кандидатів. П’ятеро із них балотуються шляхом самовисування, шестеро – висунуті від партій.Першого кандидата у виборчому окрузі № 22 В’ячеслава Панасюка ЦВК зареєструвала відповідно до постанови №993 від 13 червня.– народився 3 травня 1980 р. у м. Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, проживає у м. Луцьку, судимість відсутня, самовисування.Другого кандидата, Ігоря Палицю, зареєстрували згідно із постановою № 1003 від 14 червня– народився 10 грудня 1972 р. у м. Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова Волинської обласної ради, член політичної партії «Українське об'єднання патріотів - УКРОП», проживає у м. Яремче Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.Відповідно до постанови ЦВУК №1139 від 22 червня зареєстрували третього кандидата в межах округу. Це – директор ГО «Громадський Рух «Свідомі» Тарас Шкітер., народився 24 листопада 1990 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ГО «Громадянський Рух «СВІДОМІ», безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, самовисування.Згідно з постановою ЦВК №1144 від 22 червня 2019 року зареєстровано кандидатом у депутати, висунутого партією «Громадянська позиція» в одномандатному виборчому окрузі №22, Павла Данильчука., народився 30 червня 1985 року в селі Торговиця Млинівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник територіального підрозділу, ГО «Громадський рух «Народний контроль», безпартійний, проживає в селі Торговиця Млинівського району Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія «Громадянська позиція».Відповідно до постанови ЦВК №1209 від 24 червня в одномандатному виборчому окрузі №22 зареєстрували одного кандидата-самовисуванця – підприємця Сергія Адамчука., народився 16 травня 1982 року в місті Ковель Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа-підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, самовисування.Разом з тим, згідно з постановою ЦВК №1210 від 24 червня зареєстрували також Юрія Моклицю - кандидата, висунутого «Європейською Солідарністю»., народився 5 травня 1982 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник керівника, ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-СТАНДАРТ», член Політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Європейська Солідарність».По округу №22 також висунула єдиного свого претендента на «мажоритарку» на Волині партія «Народних Рух України». Ним, відповідно до постанови ЦВК №1213 від 24 червня, став Дмитро Климук., народився 6 грудня 1985 року в місті Луцьку Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії «Народний Рух України», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Народний Рух України».Окрім того, згідно із постановою ЦВК №1229, від 24 червня, кандидатом від «Опозиційної платформи – За життя» у межах округу став Руслан Бабаханов., народився 15 квiтня 1969 року в селі Мощаниця Ківерцівського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».В останній день реєстрації на окрузі зареєстрували ще одного самовисуванця та двох кандидатів від партій. Зокрема, відповідно до постанови ЦВК №1275 від 25 червня в одномандатному виборчому окрузі №22 зареєстрували самовисуванця Дмитра Глазунова., народився 11 липня 1974 року в місті Ківерці Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, Волинська обласна ГО «Волинська обласна лікарняна каса», безпартійний, проживає в селі Струмівка Луцького району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.Відповідно до постанови ЦВК №1279 від 25 червня кандидатом від ВО «Свобода» став Микола Федік., народився 1 лютого 1987 року в селі Піщане Камінь-Каширського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа-підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».Згідно із постановою ЦВК від №1288 також зареєстрували кандидата від партії «Слуга народу». Тож за мандат від партії в окрузі №22 боротиметься Сергій Пісачук., народився 21 березня 1976 року в селищі Шацьк Шацького району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-флеболог, Центр хірургії ока професора Загурського, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»За мандат народного депутата в окрузі змагаються вісім кандидатів. Лише двоє із них балотуються шляхом самовисування, ще шестеро є висуванцями від партій.Згідно із постановою №967 від 10 червня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у депутати Тараса Бойка. Суб’єкт висування – партія «Рідне місто».– народився 23 січня 1982 р. в с. Мирогоща Дубнівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор КП «Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628», проживає у м. Полтава, судимість відсутня, суб'єкт висування – Політична партія «Рідне місто».Відповідно до постанови ЦВК №1116 від 21 червня зареєстрували двох кандидатів-самовисуванців в межах одномандатного виборчого округу №23. Йдеться про чинного нардепа Ірину Констанкевич та керівника юридичної компанії Дмитра Мохортова., народилася 23 червня 1965 року в місті Львові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, само висування;, народився 13 сiчня 1981 року в місті Лутугіне Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ «Юридична компанія «Альфа Лекс Груп», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.Також згідно із постановою ЦВК №1210 від 24 червня зареєстрували кандидата від «Європейської Солідарності» Юрія Сковороду., народився 26 липня 1989 року в селі Гірка Полонка Луцького району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП «Інформаційне агентство «Волиньпост», безпартійний, проживає в селі Гірка Полонка Луцького району Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «Європейська Солідарність».Того ж дня відповідно до постанови ЦВК №1229, кандидатом від «Опозиційної платформи – За життя» по окрузі став Іван Оласюк., народився 10 липня 1981 року в селі Заріка Любешівського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Луцьке відділення № 1 ТОВ «Технофінанс», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».Згідно із постановою ЦВК №1285 від 25 червня 2019 року зареєстрували кандидата, висунутого політичною партією «Разом сила». Ним став Ігор Роганов., народився 23 травня 1982 року в місті Луцьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАЗОМ СИЛА», проживає в селі Боратин Луцького району Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАЗОМ СИЛА».Відповідно до постанови ЦВК №1279, кандидатом від «Свободи» 25 червня в окрузі зареєстрували Олександра Пирожика., народився 9 грудня 1970 року в селі Ягідне Турійського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Волинська обласна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».Згідно із постановою ЦВК від 25 червня 2019 року №1288, від слуги народу по одномандатному виборчому окрузі балотуватиметься Максим Приймачук., народився 19 лютого 1987 року в селі Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ЖБК «Рать», безпартійний, проживає в смт Ратне Ратнівського району Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».Зауважимо, що низка кандидатів, окрім чинних нардепів, також брали участь у попередніх позачергових виборах до Верховної Ради України, які відбулися у 2014 році.Так, в окрузі №19 у 2014 році вже пробував свої сили Микола Юнак (обидва рази – шляхом самовисування), а в окрузі №20 – Юрій Цейко (у 2014 – як самовисуванець, у 2019 – від ВО «Свобода»). В окрузі № 21 також балотувався Володимир Саєнко (тоді – шляхом самовисування, нині - від партії «Опозиційна платформа – За життя»), а в окрузі №22 – Павло Данильчук (у 2014 – шляхом самовисування, нині – від партії «Громадянська позиція») та Ірина Констанкевич (і у 2014, і у 2019 – шляхом самовисування, однак у 2014 – по окрузі №22, в 2019 – по окрузі №23. Нагадаємо, депутатка отримала мандат саме після проміжних виборів в ОВО №23 у 2016 році). Також «змінив округ» Олександр Пирожик: у 2014 році він балотувався як самовисуванець по окрузі №22, а в 2019 – від ВО «Свобода» по окрузі №23.