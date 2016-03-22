У волинському місті вибрали найкращі логотип та гасло

У Володимирі-Волинському визначилися з логотипом та гаслом міста.За результатами голосування мешканців Володимира-Волинського, експертів та членів комітету з організації конкурсу з-поміж 10-ти логотипів, наданих митцями й аматорами, визначився один фаворит, - йдеться на сайті Володимира-Волинського.Щоб визначити переможця провели онлайн-голосування між мешканцями Володимира-Волинського. Всього у ньому взяли участь 460 осіб.Під час засідання 27-го червняакцентувала увагу на тому, що логотип міста – це візуалізація його ідентичності. Основні критерії лого – це простота, відмінність, сталість, а головною функцією є ідентифікація, зазначила голова комітету.Також під час засідання обрали краще гасло міста – ним стало “Місто твоєї історії”.Кращий ескіз визначили із врахуванням результатів голосування мешканців Володимира-Волинського, членів комітету та незалежних експертів: старшого викладача кафедри графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв, розробника логотипу Львова,начальника відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДАта– випускника магістерських програм із Маркетингу та Менеджменту європейських вузів (тема дипломної роботи “Туристичний брендинг малих міст”).У результаті переможцем став логотип 0827. Саме цей ескіз буде запропоновано на розгляд сесії міської ради, де депутати прийматимуть рішення про ухвалення бренду міста.