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У волинському місті вибрали найкращі логотип та гасло

У волинському місті вибрали найкращі логотип та гасло
У Володимирі-Волинському визначилися з логотипом та гаслом міста.

За результатами голосування мешканців Володимира-Волинського, експертів та членів комітету з організації конкурсу з-поміж 10-ти логотипів, наданих митцями й аматорами, визначився один фаворит, - йдеться на сайті Володимира-Волинського.

Щоб визначити переможця провели онлайн-голосування між мешканцями Володимира-Волинського. Всього у ньому взяли участь 460 осіб.

Під час засідання 27-го червня Лариса Кулікова акцентувала увагу на тому, що логотип міста – це візуалізація його ідентичності. Основні критерії лого – це простота, відмінність, сталість, а головною функцією є ідентифікація, зазначила голова комітету.

Також під час засідання обрали краще гасло міста – ним стало “Місто твоєї історії”.

Кращий ескіз визначили із врахуванням результатів голосування мешканців Володимира-Волинського, членів комітету та незалежних експертів: старшого викладача кафедри графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв, розробника логотипу Львова Юрія Крукевича,начальника відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДА Станіслава Ольшевського та Ігоря Тимошіва – випускника магістерських програм із Маркетингу та Менеджменту європейських вузів (тема дипломної роботи “Туристичний брендинг малих міст”).

У результаті переможцем став логотип 0827. Саме цей ескіз буде запропоновано на розгляд сесії міської ради, де депутати прийматимуть рішення про ухвалення бренду міста.


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Теги: Володимир-Волинський, логотип
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