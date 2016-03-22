У волинському місті вибрали найкращі логотип та гасло
Сьогодні, 06:11
У Володимирі-Волинському визначилися з логотипом та гаслом міста.
За результатами голосування мешканців Володимира-Волинського, експертів та членів комітету з організації конкурсу з-поміж 10-ти логотипів, наданих митцями й аматорами, визначився один фаворит, - йдеться на сайті Володимира-Волинського.
Щоб визначити переможця провели онлайн-голосування між мешканцями Володимира-Волинського. Всього у ньому взяли участь 460 осіб.
Під час засідання 27-го червня Лариса Кулікова акцентувала увагу на тому, що логотип міста – це візуалізація його ідентичності. Основні критерії лого – це простота, відмінність, сталість, а головною функцією є ідентифікація, зазначила голова комітету.
Також під час засідання обрали краще гасло міста – ним стало “Місто твоєї історії”.
Кращий ескіз визначили із врахуванням результатів голосування мешканців Володимира-Волинського, членів комітету та незалежних експертів: старшого викладача кафедри графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв, розробника логотипу Львова Юрія Крукевича,начальника відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДА Станіслава Ольшевського та Ігоря Тимошіва – випускника магістерських програм із Маркетингу та Менеджменту європейських вузів (тема дипломної роботи “Туристичний брендинг малих міст”).
У результаті переможцем став логотип 0827. Саме цей ескіз буде запропоновано на розгляд сесії міської ради, де депутати прийматимуть рішення про ухвалення бренду міста.
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За результатами голосування мешканців Володимира-Волинського, експертів та членів комітету з організації конкурсу з-поміж 10-ти логотипів, наданих митцями й аматорами, визначився один фаворит, - йдеться на сайті Володимира-Волинського.
Щоб визначити переможця провели онлайн-голосування між мешканцями Володимира-Волинського. Всього у ньому взяли участь 460 осіб.
Під час засідання 27-го червня Лариса Кулікова акцентувала увагу на тому, що логотип міста – це візуалізація його ідентичності. Основні критерії лого – це простота, відмінність, сталість, а головною функцією є ідентифікація, зазначила голова комітету.
Також під час засідання обрали краще гасло міста – ним стало “Місто твоєї історії”.
Кращий ескіз визначили із врахуванням результатів голосування мешканців Володимира-Волинського, членів комітету та незалежних експертів: старшого викладача кафедри графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв, розробника логотипу Львова Юрія Крукевича,начальника відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДА Станіслава Ольшевського та Ігоря Тимошіва – випускника магістерських програм із Маркетингу та Менеджменту європейських вузів (тема дипломної роботи “Туристичний брендинг малих міст”).
У результаті переможцем став логотип 0827. Саме цей ескіз буде запропоновано на розгляд сесії міської ради, де депутати прийматимуть рішення про ухвалення бренду міста.
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