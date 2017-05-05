Волиняни просять Зеленського відновити потяг до Польщі

Ковельські депутати просять керівництво держави посприяти у відновленні потяга «Здолбунів-Ковель-Хелм».Рішення звернутися до керівництва держави та області з проханням врегулювати ситуацію, що склалася у зв'язку з відміною потяга сполучення «Здолбунів-Ковель-Хелм», депутати прийняли під час сесійного засідання 27 червня, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.Відтак, депутати вирішили надіслати звернення Президенту України, прем’єр- міністру України, Голові Верховної Ради, Голові Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, народному депутату, міністру інфраструктури, в.о. голови Волинської ОДАПодаємо текст звернення без змін:Звернення про відновлення руху пасажирського поїзда № 751/752 сполучення «Здолбунів-Ковель-Хелм»Ми, депутати Ковельської міської ради, висловлюємо занепокоєння щодо припинення з 19.06.2019 року руху пасажирського поїзда № 751/752 сполучення «Здолбунів-Ковель-Хелм».Наразі АТ «Укрзалізниця» своїм рішенням вимушено скасувала його курсування через відсутність гарантій на зняття існуючих обмежень відносно щоденного оформлення оподаткування палива, яке знаходиться у паливних баках рейкового автобуса РЕSА 630М та ультимативну позицію Третього податкового управління у м. Щецин.Потрібно зазначити, що завжди між містами Ковель та Хелм існувало пряме залізничне сполучення як по широкій колії (радянського зразка), так і по вузькій (європейського зразка), яке було призупинене на початку 2000-х років.Однак, завдяки наполегливій спільній співпраці представників владних структур (представників виконавчого комітету Ковельської міської ради, Хелмської міської ради, «Укрзалізниці», урядових структур), враховуючи давні дружні відносини між країнами, значний соціальний, економічний, культурний обмін, курсування пасажирського поїзду сполучення № 751/752 «Здолбунів-Ковель-Хелм» було відновлено.Слід зазначити, що місто Ковель залишається важливим стратегічним залізничним вузлом і має пряме сполучення з містами Київом, Одесою, Харковом, Львовом та Чернівцями. Залізничне сполучення з містом Хелмом сприяє підвищеній діловій активності та розвитку нашого регіону.Враховуючи вищезазначене та масове невдоволення ковельчан, що стало нагальною проблемою на сьогодні, просимо Вас вжити заходів щодо врегулювання певних процедур із фіскальними органами Республіки Польщі, з метою відновлення руху пасажирського поїзда № 751/752 сполучення «Здолбунів-Ковель-Хелм».