У Карпатах травмувалась 33-річна лучанка





Інцидент трапився 28 червня, – інформує



О 17:05 до ОКЦ УДСНС в області надійшло повідомлення про те, що в с. Дземброня Верховинського району одна особа, з групи 2 туристів, що рухались по маршруту на г. Смотрич, гр. 1986 р. н., жителька м. Луцьк, отримала травму нижньої кінцівки і не може самостійно пересуватись.



О 17.20 до місця події направили Верховинське ПРВ (4 чол. 1 тех.) для проведення аварійно-рятувальних робіт.



О 18.10 працівники Верховинського ПРВ зустріли потерпілу туристку на г. Смотрич.



О 19.50 працівники Верховинського ПРВ доставили потерпілу до Верховинської ЦРЛ, стан задовільний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Карпатських горах туристка з Луцька отримала травму нижньої кінцівки.Інцидент трапився 28 червня, – інформує Правда.іф. з посиланям на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.О 17:05 до ОКЦ УДСНС в області надійшло повідомлення про те, що в с. Дземброня Верховинського району одна особа, з групи 2 туристів, що рухались по маршруту на г. Смотрич, гр. 1986 р. н., жителька м. Луцьк, отримала травму нижньої кінцівки і не може самостійно пересуватись.О 17.20 до місця події направили Верховинське ПРВ (4 чол. 1 тех.) для проведення аварійно-рятувальних робіт.О 18.10 працівники Верховинського ПРВ зустріли потерпілу туристку на г. Смотрич.О 19.50 працівники Верховинського ПРВ доставили потерпілу до Верховинської ЦРЛ, стан задовільний.

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