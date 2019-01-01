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У Карпатах травмувалась 33-річна лучанка

У Карпатах травмувалась 33-річна лучанка
У Карпатських горах туристка з Луцька отримала травму нижньої кінцівки.

Інцидент трапився 28 червня, – інформує Правда.іф. з посиланям на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

О 17:05 до ОКЦ УДСНС в області надійшло повідомлення про те, що в с. Дземброня Верховинського району одна особа, з групи 2 туристів, що рухались по маршруту на г. Смотрич, гр. 1986 р. н., жителька м. Луцьк, отримала травму нижньої кінцівки і не може самостійно пересуватись.

О 17.20 до місця події направили Верховинське ПРВ (4 чол. 1 тех.) для проведення аварійно-рятувальних робіт.

О 18.10 працівники Верховинського ПРВ зустріли потерпілу туристку на г. Смотрич.

О 19.50 працівники Верховинського ПРВ доставили потерпілу до Верховинської ЦРЛ, стан задовільний.

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Теги: туризм, Луцьк, лучанка, травма, Карпати, гори
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