У Луцьку за 31 мільйон відреставрують пам'ятки архітектури





Інформацію про тендер оприлюднили на платформі електронних закупівель



Очікувана вартість робіт складає 31 мільйон 200 тисяч гривень.



Роботи планують виконати до 31 травня 2020 року.



Зокрема заплановано настіпні роботи:



- Звалювання з кореня дерев м'яких порiд, дiаметр стовбура бiльше 32 см (100 шт)



Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м,

дiаметр пня бiльше 34 см (100 пнів)



Очищення території вiд смiття (100 тон)



Ремонт сходів, перекриття, покрівлі, коридорів, підлоги у нижні галереї.



Окрім того, облаштують опалення та вентиляцію.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку оголосили тендер щодо реставраційно-ремонтних робіт пам'яток архітектури національного значення - Монастиря єзуїтів та оборонної башти з муром.Інформацію про тендер оприлюднили на платформі електронних закупівель Рrozorro Очікувана вартість робіт складає 31 мільйон 200 тисяч гривень.Роботи планують виконати до 31 травня 2020 року.Зокрема заплановано настіпні роботи:- Звалювання з кореня дерев м'яких порiд, дiаметр стовбура бiльше 32 см (100 шт)Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м,дiаметр пня бiльше 34 см (100 пнів)Очищення території вiд смiття (100 тон)Ремонт сходів, перекриття, покрівлі, коридорів, підлоги у нижні галереї.Окрім того, облаштують опалення та вентиляцію.

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