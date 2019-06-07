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У Луцьку за 31 мільйон відреставрують пам'ятки архітектури

У Луцьку за 31 мільйон відреставрують пам'ятки архітектури
У Луцьку оголосили тендер щодо реставраційно-ремонтних робіт пам'яток архітектури національного значення - Монастиря єзуїтів та оборонної башти з муром.

Інформацію про тендер оприлюднили на платформі електронних закупівель Рrozorro.

Очікувана вартість робіт складає 31 мільйон 200 тисяч гривень.

Роботи планують виконати до 31 травня 2020 року.

Зокрема заплановано настіпні роботи:

- Звалювання з кореня дерев м'яких порiд, дiаметр стовбура бiльше 32 см (100 шт)

Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м,
дiаметр пня бiльше 34 см (100 пнів)

Очищення території вiд смiття (100 тон)

Ремонт сходів, перекриття, покрівлі, коридорів, підлоги у нижні галереї.

Окрім того, облаштують опалення та вентиляцію.




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Теги: реставрація, ремонт, тендер, Старе місто
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