У Луцьку за 31 мільйон відреставрують пам'ятки архітектури
Сьогодні, 21:39
У Луцьку оголосили тендер щодо реставраційно-ремонтних робіт пам'яток архітектури національного значення - Монастиря єзуїтів та оборонної башти з муром.
Інформацію про тендер оприлюднили на платформі електронних закупівель Рrozorro.
Очікувана вартість робіт складає 31 мільйон 200 тисяч гривень.
Роботи планують виконати до 31 травня 2020 року.
Зокрема заплановано настіпні роботи:
- Звалювання з кореня дерев м'яких порiд, дiаметр стовбура бiльше 32 см (100 шт)
Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м,
дiаметр пня бiльше 34 см (100 пнів)
Очищення території вiд смiття (100 тон)
Ремонт сходів, перекриття, покрівлі, коридорів, підлоги у нижні галереї.
Окрім того, облаштують опалення та вентиляцію.
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Інформацію про тендер оприлюднили на платформі електронних закупівель Рrozorro.
Очікувана вартість робіт складає 31 мільйон 200 тисяч гривень.
Роботи планують виконати до 31 травня 2020 року.
Зокрема заплановано настіпні роботи:
- Звалювання з кореня дерев м'яких порiд, дiаметр стовбура бiльше 32 см (100 шт)
Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м,
дiаметр пня бiльше 34 см (100 пнів)
Очищення території вiд смiття (100 тон)
Ремонт сходів, перекриття, покрівлі, коридорів, підлоги у нижні галереї.
Окрім того, облаштують опалення та вентиляцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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