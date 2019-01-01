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Біля школи у Ковелі з'явиться «смарт-лавка». ФОТО

Біля школи у Ковелі з'явиться «смарт-лавка». ФОТО
У ковельській школі встановлять першу розумну лавку.

Депутат Ковельської міської ради Сергій Кошарук передав для встановлення на території ковельської школи №13 «смарт-лавку», яка в автономному режимі може забезпечувати доступом до Інтернету та можливістю зарядки гаджетів від сонячних панелей. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Цей проект вдалося реалізувати завдяки депутатському фонду Ковельської міської ради. Представники громади можуть направляти кошти бюджету на поредбачені спеціальним положенням цілі, серед яких інфраструктура міста, освіта тощо.

«Сподіваюся, такі предмети побуту з технологічними фішками виховають у школярів розуміння, якими важливими є відновлювальні джерела енергії та використання екотехнологій», – написав Сергій Кошарук у дописі.

Біля школи у Ковелі з'явиться «смарт-лавка». ФОТО

Біля школи у Ковелі з'явиться «смарт-лавка». ФОТО

У школі також встановили конструкцію для паркування велосипедів, що буде ще одним кроком на зустріч розвитку інфраструктури міста.

Біля школи у Ковелі з'явиться «смарт-лавка». ФОТО

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Теги: Ковель, смарт-лавка, школа
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