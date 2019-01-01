«Волинь» запропонувала однорічний контракт досвідченому захиснику

Тараса Михалика на один сезон.



Про це розповів сам 35-річний футболіст, – повідомляють



«Поки остаточного рішення (про продовження кар'єри) не прийняв. Зараз вже п'ятий день тренуюся в Луцьку з місцевою командою, «Волинню». Це моє рідне місто, їхати нікуди вже не хочу. Клуб запропонував мені однорічний контракт.



Тому зараз тренуюся, а трохи пізніше приймемо спільно остаточне рішення. Команда ставить завдання повернення в прем'єр-лігу», – сказав Михалик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ФК «Волинь» хоче підписати захисникана один сезон.Про це розповів сам 35-річний футболіст, – повідомляють Футбольні трансфери «Поки остаточного рішення (про продовження кар'єри) не прийняв. Зараз вже п'ятий день тренуюся в Луцьку з місцевою командою, «Волинню». Це моє рідне місто, їхати нікуди вже не хочу. Клуб запропонував мені однорічний контракт.Тому зараз тренуюся, а трохи пізніше приймемо спільно остаточне рішення. Команда ставить завдання повернення в прем'єр-лігу», – сказав Михалик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію