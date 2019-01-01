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«Волинь» запропонувала однорічний контракт досвідченому захиснику

«Волинь» запропонувала однорічний контракт досвідченому захиснику
ФК «Волинь» хоче підписати захисника Тараса Михалика на один сезон.

Про це розповів сам 35-річний футболіст, – повідомляють Футбольні трансфери.

«Поки остаточного рішення (про продовження кар'єри) не прийняв. Зараз вже п'ятий день тренуюся в Луцьку з місцевою командою, «Волинню». Це моє рідне місто, їхати нікуди вже не хочу. Клуб запропонував мені однорічний контракт.

Тому зараз тренуюся, а трохи пізніше приймемо спільно остаточне рішення. Команда ставить завдання повернення в прем'єр-лігу», – сказав Михалик.

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Теги: футбол, Волинь
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