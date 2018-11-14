В Україні подорожчало оформити «біометрику»
Сьогодні, 09:45
З 1 липня зміниться вартість оформлення біометричних документів.
24 квітня урядом ухвалено нові суми вартості адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України (ID-картки) та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які будуть сплачуватися після 1 липня. Зміниться також і вартість бланків згаданих документів, - передає УНН.
Відповідно до внесених змін, відсьогодні нові суми адміністративного збору складатимуть:
• При оформленні ID-картки (до 20 робочих днів) — 345 грн (126 грн вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 279 грн.
• При оформленні ID-картки (до 10 робочих днів) — 471 грн (252 грн вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 366 грн.
• При оформленні закордонного паспорта (до 20 робочих днів) — 682 грн (352 грн вартість адмінпослуги та 330 грн вартість бланка), раніше 557,32 грн.
• При оформленні закордонного паспорта (до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав) — 1034 грн (704 грн вартість адмінпослуги та 330 грн вартість бланка), раніше 810,32 грн.
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24 квітня урядом ухвалено нові суми вартості адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України (ID-картки) та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які будуть сплачуватися після 1 липня. Зміниться також і вартість бланків згаданих документів, - передає УНН.
Відповідно до внесених змін, відсьогодні нові суми адміністративного збору складатимуть:
• При оформленні ID-картки (до 20 робочих днів) — 345 грн (126 грн вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 279 грн.
• При оформленні ID-картки (до 10 робочих днів) — 471 грн (252 грн вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 366 грн.
• При оформленні закордонного паспорта (до 20 робочих днів) — 682 грн (352 грн вартість адмінпослуги та 330 грн вартість бланка), раніше 557,32 грн.
• При оформленні закордонного паспорта (до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав) — 1034 грн (704 грн вартість адмінпослуги та 330 грн вартість бланка), раніше 810,32 грн.
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