В Україні подорожчало оформити «біометрику»





24 квітня урядом ухвалено нові суми вартості адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України (ID-картки) та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які будуть сплачуватися після 1 липня. Зміниться також і вартість бланків згаданих документів, - передає



Відповідно до внесених змін, відсьогодні нові суми адміністративного збору складатимуть:



• При оформленні ID-картки (до 20 робочих днів) — 345 грн (126 грн вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 279 грн.



• При оформленні ID-картки (до 10 робочих днів) — 471 грн (252 грн вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 366 грн.



• При оформленні закордонного паспорта (до 20 робочих днів) — 682 грн (352 грн вартість адмінпослуги та 330 грн вартість бланка), раніше 557,32 грн.



• При оформленні закордонного паспорта (до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав) — 1034 грн (704 грн вартість адмінпослуги та 330 грн вартість бланка), раніше 810,32 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 липня зміниться вартість оформлення біометричних документів.24 квітня урядом ухвалено нові суми вартості адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України (ID-картки) та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які будуть сплачуватися після 1 липня. Зміниться також і вартість бланків згаданих документів, - передає УНН Відповідно до внесених змін, відсьогодні нові суми адміністративного збору складатимуть:• При оформленні ID-картки (до 20 робочих днів) — 345 грн (126 грн вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 279 грн.• При оформленні ID-картки (до 10 робочих днів) — 471 грн (252 грн вартість адмінпослуги та 219 грн вартість бланка), раніше 366 грн.• При оформленні закордонного паспорта (до 20 робочих днів) — 682 грн (352 грн вартість адмінпослуги та 330 грн вартість бланка), раніше 557,32 грн.• При оформленні закордонного паспорта (до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав) — 1034 грн (704 грн вартість адмінпослуги та 330 грн вартість бланка), раніше 810,32 грн.

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