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Волинянин перерахував шахраям понад 5 тисяч гривень за неіснуючий мопед

Волинянин перерахував шахраям понад 5 тисяч гривень за неіснуючий мопед
Житель Ковельського району потрапив на гачок шахраїв.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

До Ковельського відділу поліції звернувся 33-річний житель району із заявою про те, що напередодні невідомий йому зловмисник під приводом продажу мопеда через сайт оголошень в Інтернеті заволодів його грошима.

Кошти чоловік перераховував на вказаний шахраями рахунок. Загальна сума збитків становить 5,5 тис. грн.

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Теги: шахрай, Волинь
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