Волинянин перерахував шахраям понад 5 тисяч гривень за неіснуючий мопед
Сьогодні, 18:40
Житель Ковельського району потрапив на гачок шахраїв.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
До Ковельського відділу поліції звернувся 33-річний житель району із заявою про те, що напередодні невідомий йому зловмисник під приводом продажу мопеда через сайт оголошень в Інтернеті заволодів його грошима.
Кошти чоловік перераховував на вказаний шахраями рахунок. Загальна сума збитків становить 5,5 тис. грн.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
До Ковельського відділу поліції звернувся 33-річний житель району із заявою про те, що напередодні невідомий йому зловмисник під приводом продажу мопеда через сайт оголошень в Інтернеті заволодів його грошима.
Кошти чоловік перераховував на вказаний шахраями рахунок. Загальна сума збитків становить 5,5 тис. грн.
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