Волинянин перерахував шахраям понад 5 тисяч гривень за неіснуючий мопед





Про це повідомили у



До Ковельського відділу поліції звернувся 33-річний житель району із заявою про те, що напередодні невідомий йому зловмисник під приводом продажу мопеда через сайт оголошень в Інтернеті заволодів його грошима.



Кошти чоловік перераховував на вказаний шахраями рахунок. Загальна сума збитків становить 5,5 тис. грн.

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