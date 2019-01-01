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На Світязі до кінця року завершать будівництво очисних споруд

На Світязі до кінця року завершать будівництво очисних споруд
Навколо озера Світязь до кінця року завершать будівництво очисних споруд.

Про це під час робочого візиту до Шацького національного парку повідомив голова Міністерства екології та природних ресурсів Остап Семерак, - йдеться на сайті відомства.

За його словами, після анексії Криму зросла кількість відпочивальників на Шацьких озерах, що і збільшило навантаження на навколишнє середовище.

«Ми підтримали проект місцевої влади - і вже 3 роки підряд за кошти Міністерства екології фінансується будівництво нових очисних споруд навколо озера Світязь. Сьогодні ми бачимо реальний результат роботи: збудовані мережі, які йдуть по вулицях населеного пункту. На цей рік у планах стоїть завершення будівництва самих очисних споруд, які повинні в день переробляти біль 1000 м3 нечистот - це два великих 25-метрових басейни», - зазначив міністр.

Остап Семерак також наголосив, що реалізація даного проекту дасть можливість повністю очищати воду та уникнути негативного впливу на навколишнє середовище.

Зазначимо, що проект каналізування конче необхідний, оскільки Шацький район має шанси стати курортом загальнодержавного значення. Адже у районі наявні потрібні ресурси – води і лікувальні грязі, а озера набувають все більшої популярності серед туристів. Наразі Одеський інститут курортології проводить бальнеологічні дослідження води та грязей. Проект створення курортної зони розрахований до 2020 року.

Відеокоментар міністра по цій ситуації можна переглянути:


На Світязі до кінця року завершать будівництво очисних споруд
На Світязі до кінця року завершать будівництво очисних споруд
На Світязі до кінця року завершать будівництво очисних споруд
На Світязі до кінця року завершать будівництво очисних споруд
На Світязі до кінця року завершать будівництво очисних споруд

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Теги: Світязь
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