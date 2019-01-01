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У Мінську завершилися Європейські ігри: які нагороди здобули волиняни

У Мінську завершилися Європейські ігри: які нагороди здобули волиняни
У Мінську 30 червня завершились ІІ Європейські ігри.

Про це повідомили у прес-службі Відділу питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.

Серед 50 команд-учасників була і Україна. За підсумками медального заліку наші атлети вибороли 51 нагороду – 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових медалей і посіли третє призове місце у загальнокомандній таблиці.

Серед 198 спортсменів збірної команди України, що взяли участь у
змаганнях є і волиняни, які тримали найвищі нагороди.

Зокрема, Данило Даниленко виборов дві золоті медалі у складі збірної команди України із легкої атлетики, в командному заліку у змішаній естафеті 4×400 та золото в особистому, на цій же дистанції.

Євген Гуцол – виборов дві золоті медалі, в складі збірної команди
України з легкої атлетики в командному заліку комбінованої естафети-переслідування та в особистому заліку цієї ж естафети.

Марія Повхперемога у байдарці-двійці на дистанції 200 м.

Юрій Вандюк та Андрій Рибачок здобули срібло у веслуванні на каное-двійці, дистанція 1000 м.

Тетяна Коб посіла 5 місце серед боксерів у ваговій категорії 51 кг.

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Теги: Волинь, Європейські ігри
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