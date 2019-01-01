У Мінську завершилися Європейські ігри: які нагороди здобули волиняни

У Мінську 30 червня завершились ІІ Європейські ігри.Про це повідомили у прес-службі Відділу питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.Серед 50 команд-учасників була і Україна. За підсумками медального заліку наші атлети вибороли 51 нагороду – 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових медалей і посіли третє призове місце у загальнокомандній таблиці.Серед 198 спортсменів збірної команди України, що взяли участь узмаганнях є і волиняни, які тримали найвищі нагороди.Зокрема,виборов дві золоті медалі у складі збірної команди України із легкої атлетики, в командному заліку у змішаній естафеті 4×400 та золото в особистому, на цій же дистанції.– виборов дві золоті медалі, в складі збірної командиУкраїни з легкої атлетики в командному заліку комбінованої естафети-переслідування та в особистому заліку цієї ж естафети.таздобули срібло у веслуванні на каное-двійці, дистанція 1000 м.посіла 5 місце серед боксерів у ваговій категорії 51 кг.