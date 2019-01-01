У Мінську завершилися Європейські ігри: які нагороди здобули волиняни
Сьогодні, 19:38
У Мінську 30 червня завершились ІІ Європейські ігри.
Про це повідомили у прес-службі Відділу питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.
Серед 50 команд-учасників була і Україна. За підсумками медального заліку наші атлети вибороли 51 нагороду – 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових медалей і посіли третє призове місце у загальнокомандній таблиці.
Серед 198 спортсменів збірної команди України, що взяли участь у
змаганнях є і волиняни, які тримали найвищі нагороди.
Зокрема, Данило Даниленко виборов дві золоті медалі у складі збірної команди України із легкої атлетики, в командному заліку у змішаній естафеті 4×400 та золото в особистому, на цій же дистанції.
Євген Гуцол – виборов дві золоті медалі, в складі збірної команди
України з легкої атлетики в командному заліку комбінованої естафети-переслідування та в особистому заліку цієї ж естафети.
Марія Повх – перемога у байдарці-двійці на дистанції 200 м.
Юрій Вандюк та Андрій Рибачок здобули срібло у веслуванні на каное-двійці, дистанція 1000 м.
Тетяна Коб посіла 5 місце серед боксерів у ваговій категорії 51 кг.
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Про це повідомили у прес-службі Відділу питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.
Серед 50 команд-учасників була і Україна. За підсумками медального заліку наші атлети вибороли 51 нагороду – 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових медалей і посіли третє призове місце у загальнокомандній таблиці.
Серед 198 спортсменів збірної команди України, що взяли участь у
змаганнях є і волиняни, які тримали найвищі нагороди.
Зокрема, Данило Даниленко виборов дві золоті медалі у складі збірної команди України із легкої атлетики, в командному заліку у змішаній естафеті 4×400 та золото в особистому, на цій же дистанції.
Євген Гуцол – виборов дві золоті медалі, в складі збірної команди
України з легкої атлетики в командному заліку комбінованої естафети-переслідування та в особистому заліку цієї ж естафети.
Марія Повх – перемога у байдарці-двійці на дистанції 200 м.
Юрій Вандюк та Андрій Рибачок здобули срібло у веслуванні на каное-двійці, дистанція 1000 м.
Тетяна Коб посіла 5 місце серед боксерів у ваговій категорії 51 кг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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