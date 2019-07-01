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Знайшли гранату: від вибуху на ігровому майданчику постраждало 6 дітей

Знайшли гранату: від вибуху на ігровому майданчику постраждало 6 дітей
На Дніпропетровщині внаслідок вибуху невстановленого предмета потсраждали діти.

Попередньо встановили, що під час гри з невідомим предметом він вибухнув, в результаті чого 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості, - повідомляють поліцейські.

Подія сталася 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику у селі Пашена Балка Дніпровського району. Попередньо, внаслідок вибуху поранення отримали 6 дітей віком від 4-х до 16 років. Одна дитина перебуває у тяжкому стані.

Зараз на місці вибуху працює слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділення поліції та вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям.

За даними видання "Информатор", діти знайшли бойову гранату і підірвались на ній в центрі села. У виданні вказують: у багатьох відірвані пальці, травми в дітей різного ступеню тяжкості.

Розслідування даного факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

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Теги: Дніпропетровщина, трагедія
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