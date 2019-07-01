Знайшли гранату: від вибуху на ігровому майданчику постраждало 6 дітей





Попередньо встановили, що під час гри з невідомим предметом він вибухнув, в результаті чого 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості, - повідомляють поліцейські.



Подія сталася 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику у селі Пашена Балка Дніпровського району. Попередньо, внаслідок вибуху поранення отримали 6 дітей віком від 4-х до 16 років. Одна дитина перебуває у тяжкому стані.



Зараз на місці вибуху працює слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділення поліції та вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям.



За даними видання



Розслідування даного факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Дніпропетровщині внаслідок вибуху невстановленого предмета потсраждали діти.Попередньо встановили, що під час гри з невідомим предметом він вибухнув, в результаті чого 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості, - повідомляють поліцейські.Подія сталася 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику у селі Пашена Балка Дніпровського району. Попередньо, внаслідок вибуху поранення отримали 6 дітей віком від 4-х до 16 років. Одна дитина перебуває у тяжкому стані.Зараз на місці вибуху працює слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділення поліції та вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим дітям.За даними видання "Информатор" , діти знайшли бойову гранату і підірвались на ній в центрі села. У виданні вказують: у багатьох відірвані пальці, травми в дітей різного ступеню тяжкості.Розслідування даного факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

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