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Отримав важке поранення голови, а через 25 днів знову поїхав в АТО: історія військового волинської бригади

Отримав важке поранення голови, а через 25 днів знову поїхав в АТО: історія військового волинської бригади
Волинський військовий, який 3 роки служить у 14-ій окремій механізованій бригаді розповів про свій бойовий шлях. Зазначає, що ситуація на займаних ним із побратимами позиціях непроста, втім, стабільна і контрольована.

Про це пише прес-служба 14-ої окремої механізованої бригади.

"Зараз ми стоїмо на колишніх ворожих позиціях. Коли вперше потрапив сюди після багаторічної перерви, був приємно вражений тим, наскільки українська армія просунулася вперед! Пам’ятаю ці позиції ще з початку війни, щоправда, спостерігав за ними і за ворогом тоді тільки здалеку…, - каже Юрій.

Фронтова історія чоловіка розпочалася фактично з перших днів війни в одному з добровольчих батальйонів. 1 листопада 2014, розповідає боєць, він отримав осколкове поранення голови, а вже через 25 днів знову був на передовій. Каже, не міг інакше, знав, що потрібен там, де «гаряче».

"Ворог відкриває вогонь і вдень і вночі. Постійно збільшує калібри. Якщо є загроза життю та здоров’ю когось із наших, отримує по зубах, і на деякий час замовкає. Он там, бачите, у них «Утес», і скоріш за все, не один. Вірю, що незабаром і ці позиції будуть нашими. Заберемо наш Луганськ і наш Донецьк, а згодом повернемо собі і український Крим! Знаю, що зможемо!", - резюмує чоловік.

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Теги: військовий, історія
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