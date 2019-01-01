Отримав важке поранення голови, а через 25 днів знову поїхав в АТО: історія військового волинської бригади

Волинський військовий, який 3 роки служить у 14-ій окремій механізованій бригаді розповів про свій бойовий шлях. Зазначає, що ситуація на займаних ним із побратимами позиціях непроста, втім, стабільна і контрольована.Про це пише прес-служба 14-ої окремої механізованої бригади."Зараз ми стоїмо на колишніх ворожих позиціях. Коли вперше потрапив сюди після багаторічної перерви, був приємно вражений тим, наскільки українська армія просунулася вперед! Пам’ятаю ці позиції ще з початку війни, щоправда, спостерігав за ними і за ворогом тоді тільки здалеку…, - каже Юрій.Фронтова історія чоловіка розпочалася фактично з перших днів війни в одному з добровольчих батальйонів. 1 листопада 2014, розповідає боєць, він отримав осколкове поранення голови, а вже через 25 днів знову був на передовій. Каже, не міг інакше, знав, що потрібен там, де «гаряче»."Ворог відкриває вогонь і вдень і вночі. Постійно збільшує калібри. Якщо є загроза життю та здоров’ю когось із наших, отримує по зубах, і на деякий час замовкає. Он там, бачите, у них «Утес», і скоріш за все, не один. Вірю, що незабаром і ці позиції будуть нашими. Заберемо наш Луганськ і наш Донецьк, а згодом повернемо собі і український Крим! Знаю, що зможемо!", - резюмує чоловік.