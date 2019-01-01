Небайдужих закликають привітати з днем народження 6-річну доньку волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.сьогодні, 2 липня, святкує свій шостий день народження. Дівчинка є донькою військовослужбовця 24-тої бригади, який загинув восени 2016 року, захищаючи на Сході територіальну цілісність України.Дівчика не ходить до дитячого садочка, тому що у селі, де проживає родина іменинниці, його просто немає. Проте уже з вересня маленька дівчинка піде до першого класу. А наразі Каролінка зі своїми братиками та сестричками весело проводять час, адже діток у сім'ї четверо, тому завжди є з ким погратися. Дівчинка росте активною, любить кататися на велосипеді, танцювати та малювати, і вже мріє про те, як ходитиме до школи.Як і всі маленькі дітки, Кароліна любить дивитися мультфільми. Її улюблені - «Фіксики», «Губка боб» та «Елвін і бурундуки»,Маленька красунечка дуже любить тварин, вдома у них є дві великі кішки та ще пес Айс.Найбільш щасливі миті, які може пригадати наша іменинниця, пов’язані з волонтерськими поїздками. Дівчинці подобається, коли її з сім'єю запрошують до Луцька на з'їзди дружин та діток Небесного Легіону, адже там можна зустрітися зі старими друзями і познайомитися з новими. Дитина подорожувала до Польщі, та Болгарії, де здійснилась її мрія покупатись в морі! Вона розважалася у аквапарку та зоопарку.Каролінка - мила, щира і чуйна дівчинка. Як і більшість дітей, долі яких торкнулась війна, вона хоче, щоб настав мир в Україні, припинилось кровопролиття - щоб війна більше ні в кого не забрала тата.Мама дівчинки розповідає, що матеріальне становище сім’ї важке. Жінка виховує чотирьох дітей самотужки. Живе у будинку своєї мами разом з двома своїми братами, тому часто буває не солодко. Дітям дуже мало місця, вони вчать уроки за одним столом. Зважаючи на те, що діти швидко ростуть, то речі і взуття завжди є першочерговою потребою і мама не відмовиться від підтримки небайдужих.Зробити сюрприз Кароліні може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд.Інформація про тата Кароліни у книзі пам’яті http://memorybook.org.ua/20/rupa.htmМаєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).Але в переказі ви можете і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомогу.РУПА КАРОЛІНА – 6 років(2.07.2013). Володимир-Волинський р-нЗріст: 116 см; Розмір взуття: 28.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.