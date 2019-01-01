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Небайдужих закликають привітати з днем народження 6-річну доньку волинського Героя

Небайдужих закликають привітати з днем народження 6-річну доньку волинського Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Каролінка Рупа сьогодні, 2 липня, святкує свій шостий день народження. Дівчинка є донькою військовослужбовця 24-тої бригади Віктора Миколайовича Рупи, який загинув восени 2016 року, захищаючи на Сході територіальну цілісність України.

Дівчика не ходить до дитячого садочка, тому що у селі, де проживає родина іменинниці, його просто немає. Проте уже з вересня маленька дівчинка піде до першого класу. А наразі Каролінка зі своїми братиками та сестричками весело проводять час, адже діток у сім'ї четверо, тому завжди є з ким погратися. Дівчинка росте активною, любить кататися на велосипеді, танцювати та малювати, і вже мріє про те, як ходитиме до школи.

Як і всі маленькі дітки, Кароліна любить дивитися мультфільми. Її улюблені - «Фіксики», «Губка боб» та «Елвін і бурундуки»,
Маленька красунечка дуже любить тварин, вдома у них є дві великі кішки та ще пес Айс.

Найбільш щасливі миті, які може пригадати наша іменинниця, пов’язані з волонтерськими поїздками. Дівчинці подобається, коли її з сім'єю запрошують до Луцька на з'їзди дружин та діток Небесного Легіону, адже там можна зустрітися зі старими друзями і познайомитися з новими. Дитина подорожувала до Польщі, та Болгарії, де здійснилась її мрія покупатись в морі! Вона розважалася у аквапарку та зоопарку.
Каролінка - мила, щира і чуйна дівчинка. Як і більшість дітей, долі яких торкнулась війна, вона хоче, щоб настав мир в Україні, припинилось кровопролиття - щоб війна більше ні в кого не забрала тата.

Мама дівчинки розповідає, що матеріальне становище сім’ї важке. Жінка виховує чотирьох дітей самотужки. Живе у будинку своєї мами разом з двома своїми братами, тому часто буває не солодко. Дітям дуже мало місця, вони вчать уроки за одним столом. Зважаючи на те, що діти швидко ростуть, то речі і взуття завжди є першочерговою потребою і мама не відмовиться від підтримки небайдужих.

Зробити сюрприз Кароліні може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд.

Інформація про тата Кароліни у книзі пам’яті http://memorybook.org.ua/20/rupa.htm

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).Але в переказі ви можете і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомогу.

Інформація для благодійників:РУПА КАРОЛІНА – 6 років(2.07.2013). Володимир-Волинський р-н
Зріст: 116 см; Розмір взуття: 28.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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