У Луцьку збиратимуть підписи, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід

У Луцьку збиратимуть підписи населення міста та прилеглих сіл для того, аби Міністерство екології та природних ресурсів здійснило комплексну позапланову перевіркуп заводу із виробництва біоетанолу «Біопаливно-енергетичної компанії» («БІО ПЕК»).Про це повідомив радник Луцького міського головиЗа його словами, голова Волинської обласної ради Ігор Палиця мав розмову з міністром екології та природніх ресурсів України. Є домовленість про проведення грунтовної комплексної позапланової екологічної первірки, складення відповідних актів та належне реагування, а також, у разі наявності підстав - вжиття заходів щодо припинення діяльності заводу через суд."Нам лише треба зібрати якомога більше підписів на підтримку звернення до Міністерства екології та природніх ресурсів України та Державної екологічної інспекції України про проведення позапланової перевірки та реагування на вказану проблему.Зібрати підписи необхідно якомога швидше, завтра до кінця дня, аби не втрачати час у боротьбі зі смородом", - написав Поліщук.Залишити свій підпис під вказаним зверненням можна буде завтра, 3 липня, з 09:00 до 17:00 у таких пунктах:- ЦНАП, пр. Лесі Українки, 35- Департамент соціальної політики, пр. Волі, 4а- Будинок культури м-ну Вересневе, вул. Корольова, 10- Школа № 2, вул. Львівська, 28- Школа № 24, вул. Станіславського, 52 а- ТРЦ "Порт-Сіті", вул. Сухомлинського, 1.Також працівники міської ради будуть проводити збір підписів на ринках міста, на підприємствах, у медичних закладах та безпосередньо у мешканців, що скаржились на гарячу лінію 15-80.