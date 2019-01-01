У Луцьку збиратимуть підписи, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід
Сьогодні, 19:02
У Луцьку збиратимуть підписи населення міста та прилеглих сіл для того, аби Міністерство екології та природних ресурсів здійснило комплексну позапланову перевіркуп заводу із виробництва біоетанолу «Біопаливно-енергетичної компанії» («БІО ПЕК»).
Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
За його словами, голова Волинської обласної ради Ігор Палиця мав розмову з міністром екології та природніх ресурсів України Остапом Семераком. Є домовленість про проведення грунтовної комплексної позапланової екологічної первірки, складення відповідних актів та належне реагування, а також, у разі наявності підстав - вжиття заходів щодо припинення діяльності заводу через суд.
"Нам лише треба зібрати якомога більше підписів на підтримку звернення до Міністерства екології та природніх ресурсів України та Державної екологічної інспекції України про проведення позапланової перевірки та реагування на вказану проблему.
Зібрати підписи необхідно якомога швидше, завтра до кінця дня, аби не втрачати час у боротьбі зі смородом", - написав Поліщук.
Залишити свій підпис під вказаним зверненням можна буде завтра, 3 липня, з 09:00 до 17:00 у таких пунктах:
- ЦНАП, пр. Лесі Українки, 35
- Департамент соціальної політики, пр. Волі, 4а
- Будинок культури м-ну Вересневе, вул. Корольова, 10
- Школа № 2, вул. Львівська, 28
- Школа № 24, вул. Станіславського, 52 а
- ТРЦ "Порт-Сіті", вул. Сухомлинського, 1.
Також працівники міської ради будуть проводити збір підписів на ринках міста, на підприємствах, у медичних закладах та безпосередньо у мешканців, що скаржились на гарячу лінію 15-80.
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Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
За його словами, голова Волинської обласної ради Ігор Палиця мав розмову з міністром екології та природніх ресурсів України Остапом Семераком. Є домовленість про проведення грунтовної комплексної позапланової екологічної первірки, складення відповідних актів та належне реагування, а також, у разі наявності підстав - вжиття заходів щодо припинення діяльності заводу через суд.
"Нам лише треба зібрати якомога більше підписів на підтримку звернення до Міністерства екології та природніх ресурсів України та Державної екологічної інспекції України про проведення позапланової перевірки та реагування на вказану проблему.
Зібрати підписи необхідно якомога швидше, завтра до кінця дня, аби не втрачати час у боротьбі зі смородом", - написав Поліщук.
Залишити свій підпис під вказаним зверненням можна буде завтра, 3 липня, з 09:00 до 17:00 у таких пунктах:
- ЦНАП, пр. Лесі Українки, 35
- Департамент соціальної політики, пр. Волі, 4а
- Будинок культури м-ну Вересневе, вул. Корольова, 10
- Школа № 2, вул. Львівська, 28
- Школа № 24, вул. Станіславського, 52 а
- ТРЦ "Порт-Сіті", вул. Сухомлинського, 1.
Також працівники міської ради будуть проводити збір підписів на ринках міста, на підприємствах, у медичних закладах та безпосередньо у мешканців, що скаржились на гарячу лінію 15-80.
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Коментарі 3
Підтримую. Що ж все таки смердить?Питання смороду більше пов'язані з контрольними функціями Держпродспожислужби і лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.Шкода, що Поліщук не знає елементарних понять законодавства.
Поліщук нехай розповість куди 15 мільйонів діли, що у минулому році виділили на вирішення проблеми, а воно у цьому смердить ще сильніше!!!
Проблема зрозуміла - це тхне з полів фільтрації у Г.Полонці! Коли було прохолодніше, то нічого не було і той «БІО ПЕК» та інші тихенько все зливали туди... А от почалась спека все забродило, пійшла реакція і тепер куди вітер дмухає, там і смердить і нічого вже не зробиш поки прохолодно не стане і не припиниться реакція.
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