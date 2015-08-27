Завадила позиція Росії: у Мінську знову не домовилися про мир і звільнення полоненних





Засідання відбулося сьогодні, 2 липня, у Мінську, - повідомляє



"У зв'язку з позицією РФ, не вдалося досягти жодного прогресу ані щодо запровадження "хлібного перемир'я", ані домовитися стосовно звільнення утримуваних осіб", – написала у Facebook речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер



"Українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених", але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули", – додала Оліфер.



Згідно з повідомленням, наступна зустріч ТКГ у Мінську запланована на 17 липня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Позиція російської сторонни завадила Тристороній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України досягти прогресу в переговорах.Засідання відбулося сьогодні, 2 липня, у Мінську, - повідомляє «Українська правда» "У зв'язку з позицією РФ, не вдалося досягти жодного прогресу ані щодо запровадження "хлібного перемир'я", ані домовитися стосовно звільнення утримуваних осіб", – написала у Facebook речниця представника України в ТКГ"Українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених", але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули", – додала Оліфер.Згідно з повідомленням, наступна зустріч ТКГ у Мінську запланована на 17 липня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію