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Завадила позиція Росії: у Мінську знову не домовилися про мир і звільнення полоненних

Завадила позиція Росії: у Мінську знову не домовилися про мир і звільнення полоненних
Позиція російської сторонни завадила Тристороній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України досягти прогресу в переговорах.

Засідання відбулося сьогодні, 2 липня, у Мінську, - повідомляє «Українська правда».

"У зв'язку з позицією РФ, не вдалося досягти жодного прогресу ані щодо запровадження "хлібного перемир'я", ані домовитися стосовно звільнення утримуваних осіб", – написала у Facebook речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер

"Українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених", але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули", – додала Оліфер.

Згідно з повідомленням, наступна зустріч ТКГ у Мінську запланована на 17 липня.

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Теги: війна, Мінськ, Тристороння контактна група
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