Завадила позиція Росії: у Мінську знову не домовилися про мир і звільнення полоненних
02 липень, 23:42
Позиція російської сторонни завадила Тристороній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України досягти прогресу в переговорах.
Засідання відбулося сьогодні, 2 липня, у Мінську, - повідомляє «Українська правда».
"У зв'язку з позицією РФ, не вдалося досягти жодного прогресу ані щодо запровадження "хлібного перемир'я", ані домовитися стосовно звільнення утримуваних осіб", – написала у Facebook речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер
"Українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених", але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули", – додала Оліфер.
Згідно з повідомленням, наступна зустріч ТКГ у Мінську запланована на 17 липня.
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Засідання відбулося сьогодні, 2 липня, у Мінську, - повідомляє «Українська правда».
"У зв'язку з позицією РФ, не вдалося досягти жодного прогресу ані щодо запровадження "хлібного перемир'я", ані домовитися стосовно звільнення утримуваних осіб", – написала у Facebook речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер
"Українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених", але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули", – додала Оліфер.
Згідно з повідомленням, наступна зустріч ТКГ у Мінську запланована на 17 липня.
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