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Деталі смертельної пожежі на Волині: чоловіка рятували вже не вперше

Деталі смертельної пожежі на Волині: чоловіка рятували вже не вперше
Розповіли деталі пожежі, у якій згорів чоловік села Диковини Горохівського району у власному дерев’яному будинку.

«Пенсіонер згорів у власній домівці серед білого дня», – пише газета «Волинь».

Він проживав сам і любив випити зайву чарку. Цього дня готував собі обід, а вже близько 13:00 години пожежники гасили його будинок. На жаль, дерев’яний дім горів, наче сірник.

Попередньо називають ймовірною причиною цією трагедії несправність електричного пристрою.

Відомо, від пожежі загиблого в його домі рятували вже не вперше.

Нагадаємо, у селі Диковини Горохівського району у власному дерев’яному будинку згорів чоловік.

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Теги: Горохівський район, пожежа, смерть, чоловік
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