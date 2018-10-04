Деталі смертельної пожежі на Волині: чоловіка рятували вже не вперше





«Пенсіонер згорів у власній домівці серед білого дня», – пише газета



Він проживав сам і любив випити зайву чарку. Цього дня готував собі обід, а вже близько 13:00 години пожежники гасили його будинок. На жаль, дерев’яний дім горів, наче сірник.



Попередньо називають ймовірною причиною цією трагедії несправність електричного пристрою.



Відомо, від пожежі загиблого в його домі рятували вже не вперше.



Нагадаємо, у селі Диковини Горохівського району у власному дерев’яному будинку



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