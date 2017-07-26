Трьох полеглих атовців та співака хочуть зробити почесними громадянами Луцька
Сьогодні, 14:20
У Луцьку пропонують присвоїти звання «Почесний громадянин міста» трьом загиблим атовцям та співаку.
Про це йдеться у відповідних проектах рішень міської ради.
За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України присвоїти посмертно звання «Почесний громадянин міста Луцька» хочуть загиблим учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України: Грибкову Сергію Миколайовичу, Єлістратову Андрію Юрійовичу та Ольховському Георгію Сергійовичу.
Окрім того, дати «почесного» планують і народному артисту України Василю Чепелюку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у відповідних проектах рішень міської ради.
За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України присвоїти посмертно звання «Почесний громадянин міста Луцька» хочуть загиблим учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України: Грибкову Сергію Миколайовичу, Єлістратову Андрію Юрійовичу та Ольховському Георгію Сергійовичу.
Окрім того, дати «почесного» планують і народному артисту України Василю Чепелюку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині загорівся гараж. ФОТО
Сьогодні, 14:41
Члени ЦВК від політсили Порошенка голосували проти реєстрації Клюєва кандидатом у нардепи
Сьогодні, 14:36
Трьох полеглих атовців та співака хочуть зробити почесними громадянами Луцька
Сьогодні, 14:20
Луцька фотографка здобула перемогу у європейському конкурсі
Сьогодні, 13:52