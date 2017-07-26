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Трьох полеглих атовців та співака хочуть зробити почесними громадянами Луцька

Трьох полеглих атовців та співака хочуть зробити почесними громадянами Луцька
У Луцьку пропонують присвоїти звання «Почесний громадянин міста» трьом загиблим атовцям та співаку.

Про це йдеться у відповідних проектах рішень міської ради.

За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України присвоїти посмертно звання «Почесний громадянин міста Луцька» хочуть загиблим учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України: Грибкову Сергію Миколайовичу, Єлістратову Андрію Юрійовичу та Ольховському Георгію Сергійовичу.

Окрім того, дати «почесного» планують і народному артисту України Василю Чепелюку.

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Теги: почесний громадянин, Луцьк
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