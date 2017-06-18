вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Готуйте гаманці: ТОП-5 найдорожчих факультетів в українських вишах

Готуйте гаманці: ТОП-5 найдорожчих факультетів в українських вишах
Першого липня в Україні стартувала вступна кампанія. Заклади вищої освіти вже приймають документи абітурієнтів, а на сайтах вже є вартість за 2019 – 2020 навчальний рік.

Які спеціальності найдорожчі в Україні і що чекає на студентів після отримання диплому, з'ясував "Сніданок з 1+1".

"Сніданок" склав власний ТОП-5 дорогих закладів вищої освіти в Україні.

На першому місці – факультет охорони здоров’я Київського національного університету Тараса Шевченка. Там за рік навчання медицини англійською мовою доведеться заплатити 71 500 грн.

На другому – Києво-Могилянська академія. Навчання на юридичному факультеті або на міжнародних відносинах коштує по 50 000 грн.

Майже стільки ж обійдеться факультет міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті - 46 400 грн.

Викласти кругленьку суму за навчання доведеться і тим, хто збирається вступати на творчі спеціальності. І найдорожчі з них - зовсім не актори.

За рік навчання на режисера театру ляльок в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенко Карого доведеться заплатити 37 852 грн.

А закриває п’ятірку лідерів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", де спеціальність інформаційних систем та технологій коштує 32 000 гривень", - розповіли у студії.

У Міністерстві освіти кажуть, такі ціни на навчання заклади формують самостійно, а отримані гроші покривають потреби вишу.

"В першу чергу заробітна плата викладачів, співробітників закладу вищої освіти. Нарахування на заробітну плату, а також отримання матеріально-технічної бази закладу освіти. Наприклад, в університеті Шевченка подвійна заробітна плата", - розповідає генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Олег Шаров.

Журналісти звернулися до експерта з працевлаштування, аби зрозуміти, за які спеціальності варто віддавати величезні суми щороку і яким буде ринок праці через 5 років.

"Вже не перший рік поспіль найбільшим попитом з боку роботодавців користуються IT-спеціалісти, спеціалісти з продажів, маркетологи, виробничі, робітничі спеціальності, управлінці персоналом, спеціалісти з навчання персоналу. Разом з тим ці спеціальності є найбільш оплачуваними. Досить активним попитом користуються медичні представники і також досить динамічно розвиваються зарплати у цій професійній сфері", – зазначає експерт з працевлаштування Юлія Дрожжина.

І за 5 років, за прогнозами кадровиків, ринок праці суттєво не зміниться. Але Дрожжина застерігає, майбутню професію треба обирати за покликом серця, а не розрахунком. Адже навчатись і удосконалюватись у вибраній сфері доведеться все життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: виш, Україна, кошти, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Слово в слово: у двох кандидатів в нардепи з Волині та Буковини – однакові програми
Сьогодні, 11:36
Повідомили, які проекти на Волині реалізовуватимуть за кошти ДФРР
Сьогодні, 11:28
Готуйте гаманці: ТОП-5 найдорожчих факультетів в українських вишах
Сьогодні, 11:10
У Луцьку в чоловіка у сауні вкрали майже 150 тисяч гривень
Сьогодні, 10:52
Впав і потрапив під колеса аварійного авто: у Луцьку загинув велосипедист. ФОТО 18+
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
«Блакитний тризуб-2017»: як навчається українська авіація «Блакитний тризуб-2017»: як навчається українська авіація
18 червень, 2017, 17:30
У художній та музичній школах Луцька хочуть збільшити плату за навчання У художній та музичній школах Луцька хочуть збільшити плату за навчання
19 жовтень, 2016, 11:35
У Світовому банку скаржаться на українських бюрократів У Світовому банку скаржаться на українських бюрократів
15 серпень, 2016, 05:35
Дітям АТОвців та Героїв Небесної Сотні віддадуть вільні державні місця у вишах Дітям АТОвців та Героїв Небесної Сотні віддадуть вільні державні місця у вишах
10 серпень, 2016, 17:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
Сьогодні, 10:21
 1
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
Сьогодні, 12:11
 0
«По який бік фронту ви знаходитеся?» – члени родин загиблих Героїв звернулися до Богдана
Сьогодні, 12:06
 0
У Луцьку муніципали «на гарячому» зловили продавця, який торгував у заборонений час
Сьогодні, 12:05
 0
У двох волинських селах встановили 14 камер відеоспостереження
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8
﻿