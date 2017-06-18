Готуйте гаманці: ТОП-5 найдорожчих факультетів в українських вишах





Які спеціальності найдорожчі в Україні і що чекає на студентів після отримання диплому, з'ясував



"Сніданок" склав власний ТОП-5 дорогих закладів вищої освіти в Україні.



На першому місці – факультет охорони здоров’я Київського національного університету Тараса Шевченка. Там за рік навчання медицини англійською мовою доведеться заплатити 71 500 грн.



На другому – Києво-Могилянська академія. Навчання на юридичному факультеті або на міжнародних відносинах коштує по 50 000 грн.



Майже стільки ж обійдеться факультет міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті - 46 400 грн.



Викласти кругленьку суму за навчання доведеться і тим, хто збирається вступати на творчі спеціальності. І найдорожчі з них - зовсім не актори.



За рік навчання на режисера театру ляльок в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенко Карого доведеться заплатити 37 852 грн.



А закриває п’ятірку лідерів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", де спеціальність інформаційних систем та технологій коштує 32 000 гривень", - розповіли у студії.



У Міністерстві освіти кажуть, такі ціни на навчання заклади формують самостійно, а отримані гроші покривають потреби вишу.



"В першу чергу заробітна плата викладачів, співробітників закладу вищої освіти. Нарахування на заробітну плату, а також отримання матеріально-технічної бази закладу освіти. Наприклад, в університеті Шевченка подвійна заробітна плата", - розповідає генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Олег Шаров.



Журналісти звернулися до експерта з працевлаштування, аби зрозуміти, за які спеціальності варто віддавати величезні суми щороку і яким буде ринок праці через 5 років.



"Вже не перший рік поспіль найбільшим попитом з боку роботодавців користуються IT-спеціалісти, спеціалісти з продажів, маркетологи, виробничі, робітничі спеціальності, управлінці персоналом, спеціалісти з навчання персоналу. Разом з тим ці спеціальності є найбільш оплачуваними. Досить активним попитом користуються медичні представники і також досить динамічно розвиваються зарплати у цій професійній сфері", – зазначає експерт з працевлаштування Юлія Дрожжина.



І за 5 років, за прогнозами кадровиків, ринок праці суттєво не зміниться. Але Дрожжина застерігає, майбутню професію треба обирати за покликом серця, а не розрахунком. Адже навчатись і удосконалюватись у вибраній сфері доведеться все життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Першого липня в Україні стартувала вступна кампанія. Заклади вищої освіти вже приймають документи абітурієнтів, а на сайтах вже є вартість за 2019 – 2020 навчальний рік.Які спеціальності найдорожчі в Україні і що чекає на студентів після отримання диплому, з'ясував "Сніданок з 1+1" "Сніданок" склав власний ТОП-5 дорогих закладів вищої освіти в Україні.На першому місці – факультет охорони здоров’я Київського національного університету Тараса Шевченка. Там за рік навчання медицини англійською мовою доведеться заплатитиНа другому – Києво-Могилянська академія. Навчання на юридичному факультеті або на міжнародних відносинах коштує поМайже стільки ж обійдеться факультет міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті -Викласти кругленьку суму за навчання доведеться і тим, хто збирається вступати на творчі спеціальності. І найдорожчі з них - зовсім не актори.За рік навчання на режисера театру ляльок в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенко Карого доведеться заплатитиА закриває п’ятірку лідерів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", де спеціальність інформаційних систем та технологій коштуєгривень", - розповіли у студії.У Міністерстві освіти кажуть, такі ціни на навчання заклади формують самостійно, а отримані гроші покривають потреби вишу."В першу чергу заробітна плата викладачів, співробітників закладу вищої освіти. Нарахування на заробітну плату, а також отримання матеріально-технічної бази закладу освіти. Наприклад, в університеті Шевченка подвійна заробітна плата", - розповідає генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослихЖурналісти звернулися до експерта з працевлаштування, аби зрозуміти, за які спеціальності варто віддавати величезні суми щороку і яким буде ринок праці через 5 років."Вже не перший рік поспіль найбільшим попитом з боку роботодавців користуються IT-спеціалісти, спеціалісти з продажів, маркетологи, виробничі, робітничі спеціальності, управлінці персоналом, спеціалісти з навчання персоналу. Разом з тим ці спеціальності є найбільш оплачуваними. Досить активним попитом користуються медичні представники і також досить динамічно розвиваються зарплати у цій професійній сфері", – зазначає експерт з працевлаштуванняІ за 5 років, за прогнозами кадровиків, ринок праці суттєво не зміниться. Але Дрожжина застерігає, майбутню професію треба обирати за покликом серця, а не розрахунком. Адже навчатись і удосконалюватись у вибраній сфері доведеться все життя.

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