Хлопчик помер до приїзду медиків: на Львівщині дитину засипало піском
Сьогодні, 16:54
У селі Бужок Золочівського району 7-річний хлопчик загинув унаслідок зсуву піску.
Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Львівської області, передає ТСН.
Як зазначається, про трагедію правоохоронців 3 липня близько 19:00 повідомили медики.
За попередніми даними, дитина гралася у купі піску неподалік подвір’я. У якийсь момент пісок зсунувся і присипав дитину. Хлопчик помер до приїзду медиків.
Наразі відкрли кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України з приміткою "нещасний випадок". Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи.
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Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Львівської області, передає ТСН.
Як зазначається, про трагедію правоохоронців 3 липня близько 19:00 повідомили медики.
За попередніми даними, дитина гралася у купі піску неподалік подвір’я. У якийсь момент пісок зсунувся і присипав дитину. Хлопчик помер до приїзду медиків.
Наразі відкрли кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України з приміткою "нещасний випадок". Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи.
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