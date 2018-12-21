Хлопчик помер до приїзду медиків: на Львівщині дитину засипало піском





Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Львівської області, передає



Як зазначається, про трагедію правоохоронців 3 липня близько 19:00 повідомили медики.



За попередніми даними, дитина гралася у купі піску неподалік подвір’я. У якийсь момент пісок зсунувся і присипав дитину. Хлопчик помер до приїзду медиків.



Наразі відкрли кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України з приміткою "нещасний випадок". Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Бужок Золочівського району 7-річний хлопчик загинув унаслідок зсуву піску.Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Львівської області, передає ТСН Як зазначається, про трагедію правоохоронців 3 липня близько 19:00 повідомили медики.За попередніми даними, дитина гралася у купі піску неподалік подвір’я. У якийсь момент пісок зсунувся і присипав дитину. Хлопчик помер до приїзду медиків.Наразі відкрли кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України з приміткою "нещасний випадок". Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи.

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