Люди, які мають дітей, можуть згодом стати безплідними, – відомий волинський гінеколог

Вадим Петровський розповів про діагностику і лікування безпліддя та які новітні методики використовують у медичному центрі «Боголюби».



Про це він розповів в інтерв’ю виданню



За словами лікаря, безпліддя може бути як у жінок, так і в чоловіків.



Медик зазначив, що у репродукції є поняття «первинне безпліддя і вторинне безпліддя». Перше стосується випадків, коли жінка жодного разу не вагітніла, а чоловік нікого не запліднив протягом свого життя.



Вторинне ж стосується навіть тих жінок і чоловіків, які мають дітей, але зачати ще одну дитинку ніяк не вдається. Первинне і вторинне безпліддя виникає внаслідок багатьох причин – наслідки хвороб, що передаються статевим шляхом, а також гормональні розлади, вживання алкоголю, тютюну, наркотиків.



Лікар зауважив, що для вторинного безпліддя в сім'ї більш характерні аборти, ендокринні захворювання, надлишкова маса тіла, важкі і шкідливі умови праці, хвороби урбанізації та синдром хронічної втоми.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий на Волині гінекологрозповів про діагностику і лікування безпліддя та які новітні методики використовують у медичному центрі «Боголюби».Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Твій портал» За словами лікаря, безпліддя може бути як у жінок, так і в чоловіків.Медик зазначив, що у репродукції є поняття «первинне безпліддя і вторинне безпліддя». Перше стосується випадків, коли жінка жодного разу не вагітніла, а чоловік нікого не запліднив протягом свого життя.Вторинне ж стосується навіть тих жінок і чоловіків, які мають дітей, але зачати ще одну дитинку ніяк не вдається. Первинне і вторинне безпліддя виникає внаслідок багатьох причин – наслідки хвороб, що передаються статевим шляхом, а також гормональні розлади, вживання алкоголю, тютюну, наркотиків.Лікар зауважив, що для вторинного безпліддя в сім'ї більш характерні аборти, ендокринні захворювання, надлишкова маса тіла, важкі і шкідливі умови праці, хвороби урбанізації та синдром хронічної втоми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію