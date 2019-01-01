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Люди, які мають дітей, можуть згодом стати безплідними, – відомий волинський гінеколог

Люди, які мають дітей, можуть згодом стати безплідними, – відомий волинський гінеколог
Відомий на Волині гінеколог Вадим Петровський розповів про діагностику і лікування безпліддя та які новітні методики використовують у медичному центрі «Боголюби».

Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Твій портал».

За словами лікаря, безпліддя може бути як у жінок, так і в чоловіків.

Медик зазначив, що у репродукції є поняття «первинне безпліддя і вторинне безпліддя». Перше стосується випадків, коли жінка жодного разу не вагітніла, а чоловік нікого не запліднив протягом свого життя.

Вторинне ж стосується навіть тих жінок і чоловіків, які мають дітей, але зачати ще одну дитинку ніяк не вдається. Первинне і вторинне безпліддя виникає внаслідок багатьох причин – наслідки хвороб, що передаються статевим шляхом, а також гормональні розлади, вживання алкоголю, тютюну, наркотиків.

Лікар зауважив, що для вторинного безпліддя в сім'ї більш характерні аборти, ендокринні захворювання, надлишкова маса тіла, важкі і шкідливі умови праці, хвороби урбанізації та синдром хронічної втоми.



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Теги: гінеколог
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