Чемпіонат Європи в Луцьку: за кого вболівати, а кого боятися. ФОТО
Сьогодні, 00:54
У суботу, 6 липня, в обласному центрі Волині стартує Чемпіонат Європи з легкої атлетики.
У Федерації легкої атлетики Волинської області вирішили полегшити долю вболівальникам та трішки розповісти про особливості цьогорічного Чемпіонату.
За кого вболівати?
Два роки тому Україна виграла загальний трофей в Таллінні. І тоді, і нині в нашій команді – мега досвідчений 34-річний Олексій Касьянов. У Таллінні наш ветеран виборов друге індивідуальне місце в десятиборстві. Чекаємо у Луцьку виступів Дарини Слободи та Рімми Буйненко, які два роки тому взяли понад 6000 очок в семиборстві.
Кого боятися?
Особлива увага естонцям. Вони за ці два роки стали сильнішими. Янек Ойглане та Майсель Уїбо — зірки збірної Естонії. Янек був четвертим на чемпіонаті світу у Лондоні в 2017-му, а Мейсель у п’ятірці кращих результатів цього сезону у десятиборстві.
У травні в Австрії він набрав в десятиборстві 8353 очки.
Не менш сильною є й жіноча збірна. Естонка Гріт Садейко минулого тижня виборола 6162 очки на змаганнях у Франції. До речі, наша Дарина Слобода там також розміняла 6000 очок і набрала 6094.
У збірній Білорусі варто остерігатися бронзового медаліста берлінського чемпіонату Європи-2018 Віталія Жука, а також екс-чемпіона Європи Андрія Краучанки.
Останній повертається в змагання після травми. Окрема увага в чоловіків буде прикута й до виступів сильного іспанця Хорхе Урена. У цьому році він має результат 8123 очки в австрійському Гьоцисі, а також виграв ЧЄ у приміщенні в Глазго.
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У Федерації легкої атлетики Волинської області вирішили полегшити долю вболівальникам та трішки розповісти про особливості цьогорічного Чемпіонату.
За кого вболівати?
Два роки тому Україна виграла загальний трофей в Таллінні. І тоді, і нині в нашій команді – мега досвідчений 34-річний Олексій Касьянов. У Таллінні наш ветеран виборов друге індивідуальне місце в десятиборстві. Чекаємо у Луцьку виступів Дарини Слободи та Рімми Буйненко, які два роки тому взяли понад 6000 очок в семиборстві.
Кого боятися?
Особлива увага естонцям. Вони за ці два роки стали сильнішими. Янек Ойглане та Майсель Уїбо — зірки збірної Естонії. Янек був четвертим на чемпіонаті світу у Лондоні в 2017-му, а Мейсель у п’ятірці кращих результатів цього сезону у десятиборстві.
У травні в Австрії він набрав в десятиборстві 8353 очки.
Не менш сильною є й жіноча збірна. Естонка Гріт Садейко минулого тижня виборола 6162 очки на змаганнях у Франції. До речі, наша Дарина Слобода там також розміняла 6000 очок і набрала 6094.
У збірній Білорусі варто остерігатися бронзового медаліста берлінського чемпіонату Європи-2018 Віталія Жука, а також екс-чемпіона Європи Андрія Краучанки.
Останній повертається в змагання після травми. Окрема увага в чоловіків буде прикута й до виступів сильного іспанця Хорхе Урена. У цьому році він має результат 8123 очки в австрійському Гьоцисі, а також виграв ЧЄ у приміщенні в Глазго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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