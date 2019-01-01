Чемпіонат Європи в Луцьку: за кого вболівати, а кого боятися. ФОТО

У суботу, 6 липня, в обласному центрі Волині стартує Чемпіонат Європи з легкої атлетики.У Федерації легкої атлетики Волинської області вирішили полегшити долю вболівальникам та трішки розповісти про особливості цьогорічного Чемпіонату.Два роки тому Україна виграла загальний трофей в Таллінні. І тоді, і нині в нашій команді – мега досвідчений 34-річний. У Таллінні наш ветеран виборов друге індивідуальне місце в десятиборстві. Чекаємо у Луцьку виступівта, які два роки тому взяли понад 6000 очок в семиборстві.Особлива увага естонцям. Вони за ці два роки стали сильнішими.та— зірки збірної Естонії. Янек був четвертим на чемпіонаті світу у Лондоні в 2017-му, а Мейсель у п’ятірці кращих результатів цього сезону у десятиборстві.У травні в Австрії він набрав в десятиборстві 8353 очки.Не менш сильною є й жіноча збірна. Естонкаминулого тижня виборола 6162 очки на змаганнях у Франції. До речі, наша Дарина Слобода там також розміняла 6000 очок і набрала 6094.У збірній Білорусі варто остерігатися бронзового медаліста берлінського чемпіонату Європи-2018, а також екс-чемпіона ЄвропиОстанній повертається в змагання після травми. Окрема увага в чоловіків буде прикута й до виступів сильного іспанця. У цьому році він має результат 8123 очки в австрійському Гьоцисі, а також виграв ЧЄ у приміщенні в Глазго.