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Мисливський сезон на Волині розпочнеться 3 серпня

Мисливський сезон на Волині розпочнеться 3 серпня
Мисливський сезон традиційно розпочинається із полювання на пернату дичину.

Старт ­– 3 серпня о 16.00. Дні полювання – субота та неділя, – повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

Полювати дозволяється на: норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої), лиску, куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого), голубів (крім голуба-синяка), гусок (крім гуски малої).

Норма добування пернатої дичини одним мисливцем не повинна перевищувати: норців великих – 2, гусей – 3, качок – 5, лисок – 6, куликів та голубів – 10, перепелів – 15 голів.

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Теги: полювання, Волинь, сезон
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